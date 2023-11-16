Дьяблоид Last Epoch получил новый сюжетный трейлер

Онлайн экшен RPG, где игрок сможет тонко настроить внешность и характеристики своего персонажа и выбрать один из пяти уникальных классов.

Погрузитесь в фэнтезийный мир, который подарит вам путешествие во времени, легендарные предметы и самые темные подземелья. В опасные приключения вы можете отправиться как в одиночку, так и с напарниками.