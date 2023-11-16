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об игре
Last Epoch 30.04.2019
8.1 121 оценка

Дьяблоид Last Epoch получил новый сюжетный трейлер

monk70
Новости

IGN опубликовал новый трейлер Last Epoch, ролевой игры о путешествиях во времени, разработанной Eleventh Hour Games. Last Epoch в настоящее время находится в раннем доступе, а версия 1.0 выйдет 21 февраля 2024 года.

Путешествуйте по миру прошлого Этерры и сразитесь с темными империями и гневными богами, ища способ спасти само время от Пустоты. Выбирайте один из пяти могущественных классов и переходите в один из 15 классов мастерства, открывая специальные способности в этом приключении по подземельям.

2
10
Комментарии: 10
Ваш комментарий
Pavellaketko

ваш гoвнoплеер пукнул

6
Protocol10

поэтому он и называется гoвноплеер

0
V1RuS.pr||0

вчера ток играл -красочная,но такая уныло онднообразная игра - на 2 часа хватило

0
Niphestotel

Как я понимаю, до эндгейма не дошли!) А выводы уже есть)

0
AndralStormborn Niphestotel

Хорошая игра должна сразу цеплять и заинтересовывать, а не где-то там на эндгейме.

6
Niphestotel AndralStormborn

Если брать туже ПоЕ лидера этого жанра, то начинается там все так же уныло)

0
Alex Row

Ничего не понял, но очень интересно)

0
M1KERUS

дебилойд

0
Wolfenstein

у диабло самого сюжета нет

-3
Niphestotel

Есть, по играм близов википедий с рассказами о лоре полно)

0