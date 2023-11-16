Дьяблоид Last Epoch получил новый сюжетный трейлер

IGN опубликовал новый трейлер Last Epoch, ролевой игры о путешествиях во времени, разработанной Eleventh Hour Games. Last Epoch в настоящее время находится в раннем доступе, а версия 1.0 выйдет 21 февраля 2024 года.
Путешествуйте по миру прошлого Этерры и сразитесь с темными империями и гневными богами, ища способ спасти само время от Пустоты. Выбирайте один из пяти могущественных классов и переходите в один из 15 классов мастерства, открывая специальные способности в этом приключении по подземельям.
ваш гoвнoплеер пукнул
поэтому он и называется гoвноплеер
вчера ток играл -красочная,но такая уныло онднообразная игра - на 2 часа хватило
Как я понимаю, до эндгейма не дошли!) А выводы уже есть)
Хорошая игра должна сразу цеплять и заинтересовывать, а не где-то там на эндгейме.
Если брать туже ПоЕ лидера этого жанра, то начинается там все так же уныло)
Ничего не понял, но очень интересно)
дебилойд
у диабло самого сюжета нет
Есть, по играм близов википедий с рассказами о лоре полно)