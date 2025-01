"Игра еще очень далека от смерти": авторы Last Epoch активно работают над обновлениями и улучшениями

Last Epoch — игра, которая успела привлечь внимание множества поклонников жанра hack'n'slash, показав хорошие результаты на фоне крупных конкурентов, таких как Diablo 4 и Path of Exile 2. В феврале 2024 года, после того как Diablo 4 потеряла значительную часть своей аудитории, Last Epoch смогла достичь рекорда в более 250 000 одновременных игроков. Однако спустя несколько месяцев число активных пользователей снизилось до менее чем 2 000 человек, что вызвало волну недовольства среди поклонников.

Игроки жалуются на отсутствие нового контента и на недостаточную обратную связь от разработчиков. Несмотря на это, директор студии Eleventh Hour уверенно заявляет, что игра еще далека от смерти, подчеркивая, что команда активно работает над обновлениями и улучшениями, а также готовит масштабные изменения в версии 1.2.

Проект изначально имел небольшую студию, и конкурировать с такими гигантами как Blizzard или GGG сложно, но разработчики уверены, что в будущем игра вновь найдет своих поклонников и будет развиваться в нужном направлении. В апреле 2025 года ожидается важное обновление, которое должно показать, что Last Epoch не потеряла своих амбиций и возможностей.