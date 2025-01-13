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Last Epoch 30.04.2019
Ролевая, Вид сверху, Фэнтези, Кооператив
8.3 631 оценка

"Игра еще очень далека от смерти": авторы Last Epoch активно работают над обновлениями и улучшениями

butcher69
Новости

Last Epoch — игра, которая успела привлечь внимание множества поклонников жанра hack'n'slash, показав хорошие результаты на фоне крупных конкурентов, таких как Diablo 4 и Path of Exile 2. В феврале 2024 года, после того как Diablo 4 потеряла значительную часть своей аудитории, Last Epoch смогла достичь рекорда в более 250 000 одновременных игроков. Однако спустя несколько месяцев число активных пользователей снизилось до менее чем 2 000 человек, что вызвало волну недовольства среди поклонников.

Игроки жалуются на отсутствие нового контента и на недостаточную обратную связь от разработчиков. Несмотря на это, директор студии Eleventh Hour уверенно заявляет, что игра еще далека от смерти, подчеркивая, что команда активно работает над обновлениями и улучшениями, а также готовит масштабные изменения в версии 1.2.

Проект изначально имел небольшую студию, и конкурировать с такими гигантами как Blizzard или GGG сложно, но разработчики уверены, что в будущем игра вновь найдет своих поклонников и будет развиваться в нужном направлении. В апреле 2025 года ожидается важное обновление, которое должно показать, что Last Epoch не потеряла своих амбиций и возможностей.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
shurasick876

Кроме достаточно интересной синергии навыков - игра по сути мертворожденная.

Сюжет ни о чём, локации ни о чём, фишка с временными линиями не работает так, как должна. Легендарки по большей части мусор, сеты не дают хоть сколько-нибудь интересных или нужных эффектов.

Из положительного - неплохо получился некромант. В остальном - игра банально не интересна.

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Сырой псевдоклон диабло // Cirilla Riannon

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