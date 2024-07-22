Игроки Last Epoch почти уничтожили экономику игры, в ситуацию пришлось вмешаться разработчикам

В ролевом экшене Last Epoch для игроков доступна свободная функция торговли между собой. Это позволяет геймерам продавать ненужную экипировку и получать только самые лучшие предметы для своего билда. Такая система чрезвычайно важна для игр подобного жанра, однако, увы, она слишком чувствительна к ошибкам. Даже самый маленький баг может фактически уничтожить внутриигровую экономику, что и случилось недавно на серверах Last Epoch.

Игрокам удалось обнаружить рабочий эксплойт для быстрого получения золота в огромных количествах. Вместо того чтобы отправить отчет разработчикам об ошибке, пользователи стали злоупотреблять этим, накапливая целые состояния по стандартным меркам игры. Это, в свою очередь, запустило цепную реакцию, которая отразилась на ценах предметов. Даже самые стандартные предметы оказались дорогими, потому что игроки готовы были отдать за них любую сумму.

В ситуацию вмешались разработчики из Eleventh Hour Games. Им пришлось временно заблокировать функцию торговли между игроками. В команде напомнили, что очень строго относятся к подобным махинациям с экономикой. Они понимают, что ошибка была допущена из-за их невнимательности, однако пользователи, которые этим злоупотребляли, понесут свое наказание. В Eleventh Hour Games обещают устранить ошибку, улучшить механизм торговли и провести волну банов нарушителей, что должно восстановить экономику Last Epoch.