Last Epoch готовится к третьему сезону с динозаврами и джунглями в конце августа

Разработчики из Eleventh Hour Games официально объявили дату выхода третьего сезона ARPG Last Epoch. Сезон под названием Beneath Ancient Skies стартует 21 августа и обещает увести игроков в глубины прошлого — туда, где правили динозавры, а джунгли скрывали древние тайны.

Несмотря на то что релиз PoE 2 произвёл сильное впечатление, именно Last Epoch продолжает удерживать внимание фанатов благодаря дружелюбному дизайну, мощной кастомизации и продуманным системам. Пожалуй, ни одна другая игра жанра не предлагает настолько удобный и наглядный интерфейс для настройки персонажа, навыков и добычи. Система крафта проста в освоении, но при этом позволяет создавать действительно мощные предметы, а фильтры лута и хранилище заслуженно считаются одними из лучших в жанре.

Каждый из пяти классов Last Epoch раскрывается через три уникальных мастерства, а значит, у игроков есть более десятка путей развития и множество способов подстроить геймплей под себя. Эта гибкость и глубина, в сочетании с понятной подачей, делают игру особенно привлекательной как для новичков, так и для ветеранов жанра.

Третий сезон обещает сосредоточиться на доисторической эпохе — таинственном и малоизученном периоде, который до сих пор оставался в тени разрушенного будущего, главного фокуса сюжета. Теперь всё внимание будет приковано к густым джунглям, древним существам и новым угрозам. Разработчики интригуют слоганом «Охотник становится добычей», намекая на смену ролей и новые игровые механики.

С анонсом сезона Last Epoch также получает устойчивую позицию в календаре ARPG, где борьба за внимание игроков становится всё жёстче. Ранее Eleventh Hour Games уже отодвигала релизы, чтобы избежать пересечений с крупными обновлениями PoE, но теперь возвращается с уверенностью и новым масштабом.

До 10 июля игра доступна в Steam со скидкой 20% — отличный момент, чтобы присоединиться к сообществу перед стартом сезона. Судя по всему, Last Epoch готова не просто конкурировать с гигантами, но и задать собственный ритм в доисторическом аду.