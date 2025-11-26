Last Epoch остаётся верной себе: первое крупное дополнение выйдет бесплатно, несмотря на покупку студии Krafton

Пока Krafton громко заявляет о трансформации в «AI-first компанию», разработчики Last Epoch из Eleventh Hour Games уверяют игроков: курс студии остаётся неизменным. Даже после приобретения EHG в июле этого года первое масштабное дополнение Orobyss будет бесплатным для всех владельцев базовой игры.

Основатель студии Джадд Коблер в посте на Reddit подтвердил, что EHG выполняет обещание, данное ещё на Kickstarter в 2018 году. Ранее он допускал возможность, что за дополнение придётся заплатить — первые три сезона Last Epoch не принесли прибыли. Однако теперь команда решила сохранить честный подход и поблагодарить игроков за поддержку.

Тем не менее, полностью без платного контента обновление не обойдётся. Вместе с Orobyss появится новый «Парадокс-класс» — экспериментальный персонаж, построенный на уникальных механиках, которых ещё не было в игре. Этот класс станет платным, и его цена пока не объявлена. EHG подчёркивает: это лишь начало серии подобных экспериментов.

Некоторых игроков беспокоит возможность дисбаланса — вдруг новые классы окажутся сильнее стандартных? Но Last Epoch остаётся PvE-ориентированной RPG без PvP, так что потенциальная «перекачанность» затронет лишь личный опыт, а не соревновательный баланс.

Orobyss выйдет в следующем году. До него Last Epoch получит ещё два сезона, хотя интервалы между ними по-прежнему длиннее, чем планирует студия — всё из-за расширения команды и работы над версией для PlayStation 5.

Коблер отдельно подчеркнул, что политика Krafton в сфере ИИ никак не скажется на разработке:

«Наш подход к созданию игры не меняется. Мы продолжаем работать так же, как всегда — руками, вниманием к деталям и той же философией дизайна».