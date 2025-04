Last Epoch получила крупнейшее обновление с момента релиза - Tombs of the Erased

В Last Epoch стартовал второй контентный сезон Tombs of the Erased, который стал самым масштабным обновлением с релиза. Студия Eleventh Hour Games значительно расширила возможности эндгейма и добавила новые механики для крафта. Интерес к обновлению особенно высок на фоне неудачного патча для конкурента — Path of Exile 2.

Среди главных нововведений — расширение системы Монолита Судьбы с процедурно генерируемыми зонами и новыми боссами, а также добавление фракции «Сплетённые» с собственным древом талантов. Переработан класс Страж, появился навык «Искатель Сердец» для Искусного стрелка.

Также добавлены новые опции крафта, улучшено управление, появились враги-чемпионы и возможность смены специализации персонажа.