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Last Epoch 30.04.2019
Ролевая, Вид сверху, Фэнтези, Кооператив
8.3 662 оценки

Last Epoch получила крупнейшее обновление с момента релиза - Tombs of the Erased

butcher69 butcher69

В Last Epoch стартовал второй контентный сезон Tombs of the Erased, который стал самым масштабным обновлением с релиза. Студия Eleventh Hour Games значительно расширила возможности эндгейма и добавила новые механики для крафта. Интерес к обновлению особенно высок на фоне неудачного патча для конкурента — Path of Exile 2.

WASD-управление, переработанный инвентарь и многое другое: авторы Last Epoch показали второй сезон

Среди главных нововведений — расширение системы Монолита Судьбы с процедурно генерируемыми зонами и новыми боссами, а также добавление фракции «Сплетённые» с собственным древом талантов. Переработан класс Страж, появился навык «Искатель Сердец» для Искусного стрелка.

Также добавлены новые опции крафта, улучшено управление, появились враги-чемпионы и возможность смены специализации персонажа.

9
6
Комментарии: 6
Ваш комментарий
Egik81

Прошел и забыл давно. Ибо уж очень она мутная.

5
Kozlina31

в чем она мутная? что за бред?

3
shurasick876
и возможность смены специализации персонажа

Это должно было быть сразу. Невозможность сменить специальность после выбора - кринж.

1
Избранный Иноса

У игры очень интересная прокачка. Хороший диаблойд, но графикой и анимацией не дотягивает до казуальной диаблы 4 и недоделанной пое2.

1
Кей Овальд

Их "релиз" ничем не отличается от раннего доступа той же Path of Exile 2. То же постоянно куча обновлений. Судя по новостям по этой и другим играм, я был твёрдо уверен, что игра в раннем доступе, очень был удивлён, что нет.

Alex Row

Вчера увидел, что она сейчас в топе продаж стима- даже без скидок. Видать, грустные поешеры решили дать ей второй шанс)