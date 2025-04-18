Last Epoch получила крупнейшее обновление с момента релиза - Tombs of the Erased

В Last Epoch стартовал второй контентный сезон Tombs of the Erased, который стал самым масштабным обновлением с релиза. Студия Eleventh Hour Games значительно расширила возможности эндгейма и добавила новые механики для крафта. Интерес к обновлению особенно высок на фоне неудачного патча для конкурента — Path of Exile 2.
Среди главных нововведений — расширение системы Монолита Судьбы с процедурно генерируемыми зонами и новыми боссами, а также добавление фракции «Сплетённые» с собственным древом талантов. Переработан класс Страж, появился навык «Искатель Сердец» для Искусного стрелка.
Также добавлены новые опции крафта, улучшено управление, появились враги-чемпионы и возможность смены специализации персонажа.
Прошел и забыл давно. Ибо уж очень она мутная.
в чем она мутная? что за бред?
Это должно было быть сразу. Невозможность сменить специальность после выбора - кринж.
У игры очень интересная прокачка. Хороший диаблойд, но графикой и анимацией не дотягивает до казуальной диаблы 4 и недоделанной пое2.
Их "релиз" ничем не отличается от раннего доступа той же Path of Exile 2. То же постоянно куча обновлений. Судя по новостям по этой и другим играм, я был твёрдо уверен, что игра в раннем доступе, очень был удивлён, что нет.
Вчера увидел, что она сейчас в топе продаж стима- даже без скидок. Видать, грустные поешеры решили дать ей второй шанс)