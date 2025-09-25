Last Epoch получит крупное дополнение Orobyss и выйдет на PlayStation 5

Награжденная критиками ARPG Last Epoch готовится к дебюту на PlayStation 5 вместе с первым крупным дополнением Orobyss. Игра обещает трансформирующиеся деревья навыков, детерминированную систему крафта и насыщенное развитие, ориентированное на сообщество.

В Last Epoch: Orobyss игроки отправятся в путешествие по миру Этерры, перемещаясь между эпохами, чтобы остановить зловещие махинации таинственного Оробисса. Используя могущественный артефакт — Эпоху, вы сможете возвращаться в прошлое или исследовать будущее, открывая новые возможности и преодолевая уникальные испытания. Центральной локацией остается Конец Времени, откуда можно участвовать в системе «Монолиты» конца игры, где каждое решение влияет на врагов, добычу и историю.

В распоряжении игроков пять классов с тремя настраиваемыми мастерствами, более 120 уникальных навыков и огромный арсенал оружия и магии. Вы сможете развивать персонажей, превращать верного компаньона в стаю охотников или создавать разрушительные комбинации для боя с Пустотой. Этерра наполнена уникальной добычей, которая способна полностью изменить ваш стиль игры.

Система крафта Orobyss предлагает глубокие возможности улучшения предметов и создания синергий навыков для преодоления самых сложных боссов и бесконечного контента End-Game. Игра поддерживает онлайн-кооператив до четырех игроков, торговлю предметами через Гильдию торговцев и альтернативный режим Круг удачи для получения редких трофеев.

Eleventh Hour Games обещают, что дополнение Orobyss принесет новые угрозы, возможности улучшения билдов и еще больше эпического контента. Игроки PlayStation смогут погрузиться в мистический и опасный мир Этерры, исследовать эпохи и сражаться с Пустотой в одиночку или вместе с друзьями.