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Last Epoch 30.04.2019
Ролевая, Фэнтези, Кооператив
8.4 548 оценок

Last Epoch представляет игровой трейлер для первого крупного обновления Harbingers of Ruin

monk70
Новости

Eleventh Hour Games представила первый геймплейный трейлер обновления Last Epoch Cycle 1.1 — Harbingers of Ruin, которое добавит множество новых функций и улучшений качества жизни 9 июля.

Выход Harbingers of Ruin запланирован на 9 июля и станет первым крупным обновлением для популярной экшен-RPG Last Epoch, добавляющим новые игровые функции и множество улучшений качества жизни, запрошенных сообществом.

Harbingers of Ruin добавит в Last Epoch ужасающего нового босса Pinnacle Boss — Аберрота, — доступного для новых персонажей цикла как в офлайн-, так и в Legacy-мирах, с временем выпуска, которое обеспечивает равные условия для всех игроков.

Наряду с новыми случайными встречами игроки также смогут сражаться, используя новый уклончивый прием Dodge Roll, а обновление также добавит несколько улучшений качества жизни - все подробности можно прочитать на официальном форуме Last Epoch.

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