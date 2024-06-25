Last Epoch представляет игровой трейлер для первого крупного обновления Harbingers of Ruin

Eleventh Hour Games представила первый геймплейный трейлер обновления Last Epoch Cycle 1.1 — Harbingers of Ruin, которое добавит множество новых функций и улучшений качества жизни 9 июля.
Выход Harbingers of Ruin запланирован на 9 июля и станет первым крупным обновлением для популярной экшен-RPG Last Epoch, добавляющим новые игровые функции и множество улучшений качества жизни, запрошенных сообществом.
Harbingers of Ruin добавит в Last Epoch ужасающего нового босса Pinnacle Boss — Аберрота, — доступного для новых персонажей цикла как в офлайн-, так и в Legacy-мирах, с временем выпуска, которое обеспечивает равные условия для всех игроков.
Наряду с новыми случайными встречами игроки также смогут сражаться, используя новый уклончивый прием Dodge Roll, а обновление также добавит несколько улучшений качества жизни - все подробности можно прочитать на официальном форуме Last Epoch.
Ух ты. Ноты из МЕ3.