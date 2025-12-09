Last Epoch раскрывает масштабную дорожную карту на 2026 год: DLC, новые классы и механики

Разработчики из Eleventh Hour Games представили детальную дорожную карту Last Epoch на 2026 год, обещая игрокам массу новшеств и глобальные улучшения. Центральным событием станет четвёртый сезон Shattered Omens, стартующий 26 марта 2026 года. Главной особенностью обновления станет сезонная механика «Окна предзнаменований» (Omen Windows) — разрывы реальности, встречающиеся как в кампании, так и в эндгейме. Игрокам предстоит очистить зоны от волн монстров и сразиться с боссом, способным поглощать противников для усиления. За победу даются «Руны Порчи», влияющие на предметы, и «Фрагменты песочных часов», используемые для модификации Эхо-сети Монолита, включая Эхо-цепочки, позволяющие быстро переходить между зонами и завершать испытания вроде «Завоёванной башни».

Сезон также добавит два новых навыка для Убийцы (Rogue) — Shadow Rend и Bladestorm. Специализация Spellblade класса Маг получит усиления в пассивном древе, а враги станут визуально реагировать на урон, делая сражения более динамичными. Дикарь (Primalist) и Убийца обзаведутся новыми анимациями, расширенными настройками фильтра добычи, уникальными предметами, включая уже «испорченные» предметы, а также множеством балансных правок и улучшений качества игры.

Работа над пятым сезоном уже началась. Игроков ждёт новая механика «Ярость Мордитаса», масштабные улучшения фракций предметов и новый навык паладина — Radiant Lance, проецирующий световой луч из щита. Также планируются изменения в «Гильдии торговцев», новые предметы и балансные корректировки.

Отдельно разработчики представили первое крупное дополнение Orobyss с двумя новыми сюжетными главами, боссами Оробисс и Убер-Оробисс и переработанной системой навыков Skill Sigils. Дополнение расширит Монолит уровнями коррупции, гравированными камнями времени, улучшит интерфейс, оптимизацию и боевую отдачу, добавит новые уникальные предметы, противников, Эхо-испытания и множество улучшений качества жизни.

2026 год обещает стать богатым на контент и новаторские механики для всех поклонников Last Epoch. Игроков ждёт комбинация эпического сюжета, динамичных сражений и глубокой системы развития персонажей.