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Last Epoch 30.04.2019
Экшен, Ролевая, Инди, Вид сверху, Фэнтези, Кооператив
8.3 770 оценок

Last Epoch вступила в эпоху ярости - пятый сезон бросает игроков в смертельную схватку с Мордитасом

butcher69 butcher69

В Last Epoch стартовал пятый сезон Rage of the Frostborn, который заметно расширяет привычную формулу игры и делает ставку на новые боевые испытания. Главным нововведением стали случайные события «Ярость Мордитаса» — особые арены, где игрокам предстоит за ограниченное время уничтожить как можно больше противников.

После завершения первого этапа испытание становится еще опаснее: павшие враги возвращаются к жизни и одновременно атакуют героя. За успешное прохождение игроки получают уникальные награды, а выполнение таких событий в Монолите Судьбы позволяет открыть путь к битве с самим Мордитасом. Таким образом, новый сезон не просто добавляет очередную активность, а связывает ее с отдельной целью для персонажей, готовых пройти более серьезное испытание.

Rage of the Frostborn также расширяет возможности нескольких классов. Новые способности получили Паладин, Шаман и Танцор клинков, что должно заметно изменить привычные варианты развития этих персонажей. Кроме того, разработчики переработали три игровые фракции и внесли изменения в баланс предметов.

Отдельно стартовала официальная гонка за мировую зачистку пикового босса. На фоне остальных изменений это превращает запуск пятого сезона в полноценную проверку новых билдов и боевых стратегий. Судя по набору нововведений, Rage of the Frostborn делает ставку не столько на расширение количества контента, сколько на новые способы заставить игроков рисковать ради более ценных наград.

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