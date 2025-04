Онлайн Last Epoch в Steam вырос в 23 раза после старта второго сезона

17 апреля в экшен-RPG Last Epoch стартовал второй сезон под названием Tombs of the Erased. Его запуск привел к резкому росту суточного онлайна тайтла: вчера вечером поиграть Last Epoch одновременно решили 150 198 пользователей Steam.

Для сравнения: 16 апреля онлайн игры был в 23 раза ниже — 6 541 человек. В начале месяца цифры были еще меньше. Тогда суточный онлайн тайтла держался в среднем на уровне около 2,5 тысяч человек.

Тем не менее побить собственный рекорд Last Epoch не удалось. На релизе в феврале 2024-го в игре одновременно находились 264 708 пользователей Steam. Однако, возможно, на выходных онлайн Last Epoch еще подрастет.

Динамика онлайна Last Epoch в Steam

Разработчики из студии Eleventh Hour Games написали в социальных сетях, что они «в восторге» от ажиотажа, вызванного стартом второго сезона. Команда также сообщила, что уже выпустила хотфикс, который исправил некоторые возникшие в игре ошибки.

Соотношение положительных и отрицательных отзывов на Last Epoch в Steam

Примечательно, что изначально Eleventh Hour Games хотела запустить второй сезон в Last Epoch 2 апреля, но затем отложила его на две недели. Студия побоялась конкуренции за внимание игроков с Path of Exile 2, авторы которой, как и они, решили опубликовать крупное обновление в первые числа апреля. Хотя у Steam-версии Path of Exile 2 после выхода патча тоже значительно вырос онлайн, реакция аудитории на нововведения оказалась в основном негативной. У Last Epoch, в свою очередь, с отзывами на свежий контент все хорошо: за сутки игра получила 1160 рецензий, из которых только 28 — негативные.