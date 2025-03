Разработчики Last Epoch перенесли второй сезон из-за Path of Exile 2

Студия Eleventh Hour Games объявила о переносе второго сезона Tombs of the Erased в Last Epoch. Изначально его запуск планировался на 2 апреля, но теперь он состоится 17 апреля 2025 года. Причиной стало крупное обновление Dawn of the Hunt для Path of Exile 2, выход которого запланирован на 4 апреля.

Разработчики признали, что одновременный релиз двух крупных ARPG мог бы разделить аудиторию, что негативно сказалось бы на популярности Last Epoch. Директор проекта Джадд «Mox» отметил, что студия напрямую зависит от финансовой поддержки игроков, а перенос позволит привлечь больше внимания к новому сезону.

Команда призвала фанатов помочь в распространении информации о грядущем обновлении. Разработчики надеются, что Tombs of the Erased заинтересует не только ветеранов игры, но и новых игроков.