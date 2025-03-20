Разработчики Last Epoch перенесли второй сезон из-за Path of Exile 2

Студия Eleventh Hour Games объявила о переносе второго сезона Tombs of the Erased в Last Epoch. Изначально его запуск планировался на 2 апреля, но теперь он состоится 17 апреля 2025 года. Причиной стало крупное обновление Dawn of the Hunt для Path of Exile 2, выход которого запланирован на 4 апреля.
Разработчики признали, что одновременный релиз двух крупных ARPG мог бы разделить аудиторию, что негативно сказалось бы на популярности Last Epoch. Директор проекта Джадд «Mox» отметил, что студия напрямую зависит от финансовой поддержки игроков, а перенос позволит привлечь больше внимания к новому сезону.
Команда призвала фанатов помочь в распространении информации о грядущем обновлении. Разработчики надеются, что Tombs of the Erased заинтересует не только ветеранов игры, но и новых игроков.
Ну как будто бы логично, у эпохи очень маленькая аудитория по сравнению с пое
Правильное решение. Если бы не перенесли, то можно сразу было отпевать Ласт Эпоч))
А в чëм интерес last epoch? Для красивых синематиков и сюжета есть Diablo 4, для интересного билдостроения есть PoE 2, а для чего LE? Там буквально нет ничего. Просто бегаешь по карте и тыкаешь болванчиков. При чëм без музыки, без катсцен, без сюжета.
Когда я ее щупал год назад, там был и сюжет, и эндгейм.
сюжет конечно есть, но слабенький
Сюжет написанный нейросетью в виде пары диалогов
довольно неплохая игруля... плохой ее точно не назовешь...
увы но пое 2 это помойка для свиней а диабло 4 это продукт а не игра
обидно другое что из за помойки для свиней первое пое подыхает и ле не успела нормально разродится а уже задушена
в итоге у нас якобы великое продолжение игры в которой напрочь не работают концепты первой игры а чтоб мои сравнение хоть что то имели
и это только в стиме
ну и в помойке для свиней
Ну на самом деле у игры есть потенциал для развития. Когда надоедает пое, нет нет захожу в LE для "чила". Ей бы удержать как нибудь экономику, чтобы был интерес к трейду, добавить еще пару сотен вещей, слегка разнообразить крафт ( существующий тоже хорош, но какой-то поверхностный чтоли) , и какие нибудь пати данжи даже можно прикрутить, коих нет ни в D4 ни в пое. Разнообразить как нибудь скилл ветку пошире тоже можно. Печалит что год или пол года нет никаких ивентов в игре, тупо одно и тож гоняешь в поисках больших цифр
Проблемы игры: мало эндгейм контента, слабая защита, дюпы ,баги, мертвая экономика за неделю во всех предыдущих сезонах, крайне долгий промежуток между обновлениями, сезонами пол года + напомню игре 6+ лет уже , а они все никак не расчехлятся на сезон раз в три месяца. Понимаю возможно у студии разрабатывающей игру маленький штат, но все это было обещано еще на этапе збт запуск прошел крайне успешно и онлайн был огромный, деньги есть в чем проблема ?. Я конечно терпел и прощал все это много лет когда они были на збт ,но сейчас очень скептически отношусь ко всем их новым обещаниям и заявлениям. Конкурентов сейчас предостаточно ,выбор есть. Решение о переносе правильное ,я даже немного удивлен что в них проснулся здравый смысл.
вот для сравнения я поиграл в пиратку в офлайне, поиграл в онлайне в эту игру, поиграл в диабло 4
вот диабло 4 почему-то банально зашла, хоть там и уже далеко не те эмоции и впечатления от 2 части (кто смотрел мини сериал от carbot понимает о чём речь)
а тут - ну поиграл некромантом, ну погонял кости по карте, второй сезон съехал в какие-то вообще непонятные перспективы и хз - сюжет пройден, энд-гейм слабый, катать ради фарма 2 гильдий по репутациям и покупке вещей или их фарма ради мета-билдов, да как-то не очень интересно уже, хотя да - если на разок игра, тогда очень даже неплохо чисто сюжетно