Разработчики Last Epoch выпустили 4 сезон и обновление 1.4.0.1

Студия 11 Hour Games выпустила 4 сезон под названием Shattered Omens для ролевого экшена Last Epoch. Запуск состоялся 26 марта 2026 года, а уже 27 марта авторы опубликовали патч 1.4.0.1, исправляющий некоторые ошибки. В 4 сезоне игроков ждут новые механики, предметы и умения.

Главным нововведением 4 сезона стали Окна Предзнаменований. Разрушение 1 такого окна призывает сущность пустоты, победа над которой позволяет получить ценные награды, включая Алтари Идолов. Эти алтари размещаются над инвентарем и модифицируют его свойства. Также в игре появилась Руна Порчи, позволяющая осквернять любую экипировку для получения эксклюзивных аффиксов. Класс Разбойник получил 2 новых навыка. Навык Shadow Rend представляет собой мощный удар с задержкой, оставляющий тень персонажа. Навык Bladestorm позволяет метать вращающиеся лезвия, наносящие урон 3 раза за 1 секунду. Для класса Прималист подготовили обновление анимаций, сделав движения более реалистичными за счет независимой работы торса и ног модели персонажа.

Кроме того, авторы добавили новые комплекты экипировки и уникальные предметы. В игру добавили 6 новых сетов, включая броню пчеловода, призывающую королеву пчел. Боевая система стала более отзывчивой благодаря обновленной технологии реакции противников на попадания. Система просчитывает урон по скелету врага и применяет физическую силу к отдельным конечностям. В обновлении 1.4.0.1 оперативно устранили ошибку, из-за которой битва с боссом Vision of the Observer становилась непроходимой при нанесении слишком большого урона за 1 раз. Также разработчики исправили баг с невозможностью подобрать предметы при изменении кнопки взаимодействия и улучшили стабильность при подключении к серверам.

Вместе с выходом 4 сезона в магазине появились 4 новых набора поддержки с косметическими предметами по цене от 385 до 1900 рублей. Отзывы игроков в сервисе Steam после выхода патча оказались смешанными. Пользователи отмечают улучшение графики и удобство новых фильтров добычи, лимит которых увеличили с 75 до 200 правил. Однако часть аудитории выражает недовольство изменениями в системе крафта, техническим состоянием серверов и возросшим влиянием случайных событий при создании высокоуровневых предметов. Игроки также обсуждают последствия перехода студии под контроль издателя Krafton, выражая опасения по поводу возможного появления платных классов в будущем.