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об игре
Last Epoch 30.04.2019
Ролевая, Фэнтези, Кооператив
8.2 173 оценки

Серверы Last Epoch также не могут справиться с наплывом игроков. Студия подготовила небольшую компенсацию

butcher69
Новости

Начало 2024 года отмечено играми, успех которых удивляет даже их создателей. Запуск полной версии Last Epoch также был несколько испорчен переполненными серверами, хотя это и не повлияло на очень хороший прием игры.

Работа студии успела завоевать симпатии игроков еще во время раннего доступа. Однако дебют версии 1.0 значительно повысил интерес к игре. Предыдущий "пик" 2023 года составлял чуть более 40 000 пользователей игры. Сегодняшний рекорд Last Epoch почти в четыре раза больше: на пике в игре находилось 152,5 тысячи игроков.

Конечно, популярность не всегда означает теплый прием со стороны игроков. К счастью, Last Epoch была высоко оценена пользователями Steam, несмотря на проблемы с сервером. Именно на них указывают негативные отзывы. Некоторые покупатели язвительно заявили, что их положительный отзыв "временно недоступен" из-за ошибки "LE-61", намекая таким образом на хлопоты, связанные со входом в игру.

Разработчики заверили, что работают над решением проблем с серверами. Пока же они поблагодарили игроков за поддержку и наградили каждого скромным подарком.

В отдельном посте режиссер Джадд Колбер поделился впечатлениями о запуске игры со своей точки зрения. Он сообщил, что через 20 минут после дебюта в игре уже находилось 150 000 человек, и что, несмотря на напряженное тестирование, "сервис" (то есть серверы) давал неожиданные сбои. Он также заверил, что команда будет постоянно общаться с игроками, чтобы держать их в курсе проблем и исправлений.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
Turlion

Кстати, на месте разрабов я бы тоже не ожидал такой наплыв. В среднем на раннем доступе было 2-4к игроков в онлайн, причем игра тогда стоила чуть ли не в 3 раза дешевле. Да был один раз скачок на 40к, но утих очень быстро.

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