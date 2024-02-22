Серверы Last Epoch также не могут справиться с наплывом игроков. Студия подготовила небольшую компенсацию

Начало 2024 года отмечено играми, успех которых удивляет даже их создателей. Запуск полной версии Last Epoch также был несколько испорчен переполненными серверами, хотя это и не повлияло на очень хороший прием игры.

Работа студии успела завоевать симпатии игроков еще во время раннего доступа. Однако дебют версии 1.0 значительно повысил интерес к игре. Предыдущий "пик" 2023 года составлял чуть более 40 000 пользователей игры. Сегодняшний рекорд Last Epoch почти в четыре раза больше: на пике в игре находилось 152,5 тысячи игроков.

Конечно, популярность не всегда означает теплый прием со стороны игроков. К счастью, Last Epoch была высоко оценена пользователями Steam, несмотря на проблемы с сервером. Именно на них указывают негативные отзывы. Некоторые покупатели язвительно заявили, что их положительный отзыв "временно недоступен" из-за ошибки "LE-61", намекая таким образом на хлопоты, связанные со входом в игру.

Разработчики заверили, что работают над решением проблем с серверами. Пока же они поблагодарили игроков за поддержку и наградили каждого скромным подарком.

В отдельном посте режиссер Джадд Колбер поделился впечатлениями о запуске игры со своей точки зрения. Он сообщил, что через 20 минут после дебюта в игре уже находилось 150 000 человек, и что, несмотря на напряженное тестирование, "сервис" (то есть серверы) давал неожиданные сбои. Он также заверил, что команда будет постоянно общаться с игроками, чтобы держать их в курсе проблем и исправлений.