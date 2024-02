Создатели Last Epoch объявили о сотрудничестве с актёром Дэвидом Харбором и представили обзорный трейлер

Дьяблоид Last Epoch выйдет из раннего доступа 21 февраля. Частью подготовки к долгожданному полноценному релизу является сотрудничество с актером Дэвидом Харбором, который работал с разработчиком Eleventh Hour над созданием внутриигрового предмета для Last Epoch.

Харбор — заядлый геймер, ранее заявивший, что играет в World of Warcraft, поэтому пост, объясняющий его любовь к Last Epoch, не должен вызывать большого удивления. Раскрывая, что этот пост действительно является рекламой с хэштегом, Харбор продолжает объяснять свою любовь к Last Epoch, поблагодарив команду Eleventh Hour за то, что они позволили ему сотрудничать с ними над внутриигровым предметом. Хотя он не сообщает никаких конкретных подробностей об этой игре, Харбор завершил пост, пообещав рассказать больше, как только сможет.

Компания Eleven Hour нашла время, чтобы прокомментировать сообщение Дэвида, сказав:

«Когда мы встретили Дэвида, мы все почувствовали искреннюю страсть, которую он испытывал к игре и сотрудничеству. Огромное вам спасибо за отзыв – мы все с нетерпением ждем возможности продемонстрировать сообществу предмет, который вы разработали».

Команда разработчиков Last Epoch также выпустили обзорный трейлер, в котором перечислила почти всё, что нужно знать игрокам перед полный релизом 21 февраля.