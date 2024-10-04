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Last Epoch 30.04.2019
Ролевая, Фэнтези, Кооператив
8.4 603 оценки

Создатели Last Epoch подвели итоги сентября

butcher69
Новости

В сентябрьском блоге разработчиков Eterra Monthly студия Eleventh Hour Games подвела итоги месяца для Last Epoch. Разработчики рассказали об обновлениях, новых событиях и возвращении рубрики Build Spotlight, где сообщество делится уникальными сборками персонажей.

Главным событием месяца стало обновление 1.1.7 The Imperial Rising. В рамках этого патча добавлено временное событие Imperial Rising, которое продлится до 20 октября. Участники смогут заработать бонусную репутацию и благосклонность, а также встретить новых врагов — Loot Lizards, напоминающих алчных гоблинов из Diablo. Кроме того, патч включает 28 новых святилищ и улучшения качества жизни, такие как более удобный интерфейс.

В рубрике Build Spotlight этого месяца представлена сборка под названием White Walker Cryosplosion от участника Imortilize. Она позволяет игрокам управлять персонажем в стиле Белого Ходока, замораживать врагов и использовать эффект Frostbite.

7
4
Комментарии: 4
Ваш комментарий
Игромэнс

Там и подводить нечего. Если они ничего не придумают кардинально нового игре смэрть. Ну либо онлайн под 2к настоящих фанатов.

8
Александр Мотошвили

бесконечная гриндилка в поисках идеальных предметов

2
Rаyden

А вся серия Диабло разве была не про это?

1
Niphestotel

Ты описал все диаблойды)

0