Создатели Last Epoch подвели итоги сентября

В сентябрьском блоге разработчиков Eterra Monthly студия Eleventh Hour Games подвела итоги месяца для Last Epoch. Разработчики рассказали об обновлениях, новых событиях и возвращении рубрики Build Spotlight, где сообщество делится уникальными сборками персонажей.

Главным событием месяца стало обновление 1.1.7 The Imperial Rising. В рамках этого патча добавлено временное событие Imperial Rising, которое продлится до 20 октября. Участники смогут заработать бонусную репутацию и благосклонность, а также встретить новых врагов — Loot Lizards, напоминающих алчных гоблинов из Diablo. Кроме того, патч включает 28 новых святилищ и улучшения качества жизни, такие как более удобный интерфейс.

В рубрике Build Spotlight этого месяца представлена сборка под названием White Walker Cryosplosion от участника Imortilize. Она позволяет игрокам управлять персонажем в стиле Белого Ходока, замораживать врагов и использовать эффект Frostbite.