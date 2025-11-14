Создатели Last Epoch прокомментировал поглощение Krafton на фоне перехода издательства к ИИ-стратегии

Переход издателя Krafton к стратегии «AI first» вызвал серьёзные опасения среди игроков и разработчиков. Компания, известная по PUBG и Subnautica 2, объявила о масштабных инвестициях в ИИ — более 130 миллиардов вон, параллельно заморозив найм сотрудников и запустив программу добровольного увольнения в Южной Корее. На фоне этих новостей внимание игроков привлекла судьба студии Eleventh Hour Games — создателей Last Epoch, которую Krafton приобрела летом.

Тревога усилилась после скандала вокруг Unknown Worlds: основателей студии, работавшей над Subnautica, уволили, по их словам, чтобы избежать выплаты $250 млн. Это заставило многих игроков заподозрить, что EHG ждёт похожая участь.

Основатель Eleventh Hour Games Джадд Коблер решил выйти к сообществу с разъяснениями. По его словам, присутствие крупного корпоративного владельца в долгосрочной перспективе даёт студии доступ к ресурсам и специалистам, которых раньше не хватало. Однако фанаты восприняли ситуацию настороженно — особенно после анонса первого расширения Orobyss. Ранее команда обещала, что весь контент, кроме косметики, будет бесплатным, но недавно Коблер допустил, что дополнение может всё же получить цену.

Под давлением игроков Коблер подробно описал обстоятельства сделки.

Наши возможности были ограничены. Нам нужно было финансирование, и варианты были такие: переключиться на чужой IP, найти инвестиции у компании, где наше видение ограничили бы, присоединиться к Krafton или закрыться. Я понимаю опасения, но верю, что это решение позволит нам расти.

Тем не менее беспокойство фанатов сохраняется. Krafton активно инвестирует в ИИ и продолжает судебный спор с бывшими разработчиками Subnautica 2, что вызывает вопросы о будущем её дочерних студий. Пока же Last Epoch развивается: недавно стартовал третий сезон, а впереди — несколько обновлений перед релизом Orobyss.

Eleventh Hour Games существует с 2018 года. Last Epoch вышла в ранний доступ в 2019-м, а полный релиз состоялся в феврале 2024 года. За первый месяц игра разошлась тиражом более миллиона копий, закрепив за собой статус одного из наиболее успешных инди-RPG последних лет.