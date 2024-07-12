Студия Eleventh Hour Games выпустила обновление 1.1.1 для Last Epoch

Недавно состоялся выход масштабного обновления 1.1 для Last Epoch, в котором разработчики из Eleventh Hour Games добавили в игру нового сложного босса Абберота, перекаты на манер Diablo 4, механику "Немезида" для получения особых наград за павших воинов, новые предметы и ряд других приятных улучшений для игры.
Сегодня разработчики объявили о выходе обновления 1.1.1, в котором разработчики исправили ряд ошибок, которые появились после выхода предыдущего крупного обновления:
- Аберрот, Вестник Обливиона, был добавлен в сетевую среду Legacy;
- Исправлена ошибка, из-за которой для экипировки Event Horizon требовался уровень 100 (теперь требуется 80 уровень);
- Исправлена ошибка, из-за которой сообщения Trade Cancelled в некоторых случаях могли отправляться всем на сервере;
- Исправлена ошибка, из-за которой Shade of Orobyss Echoes не отображали правильную подсказку, а вместо этого показывали ранее выбранное Echo;
- Исправлена ошибка, из-за которой Fire Black Hole Аберрота отставала от игрока, а не прикреплялась к нему;
- Исправлена ошибка, из-за которой Forge Guard's Weapon Master не давал +75% Bleed Chance в качестве порогового бонуса при использовании топора;
- Исправлена ошибка, из-за которой глобальный условный урон игнорировал большинство тегов (например, «на 100% больше урона [Spell / Bow / Throwing / Minion / DoT] против врагов с высоким уровнем здоровья» вместо этого давало «на 100% больше урона против врагов с высоким уровнем здоровья»);
- Исправлена ошибка, из-за которой визуальное отображение врагов могло задерживаться на пару секунд после загрузки в Echo;
- Исправлена ошибка, из-за которой игрокам нужно было для сброса привязок клавиш к Evade на контроллере;
- Исправлена ошибка, из-за которой Orion и Emberwing не отображали полоску здоровья в автономном режиме;
- Исправлена ошибка, из-за которой Fire Cone Тени Оробисса не появлялся после второго применения.
Так же разработчики сообщили, что они в курсе того, что в игре присутствует проблема с получением доступа к Аберроту в автономном режиме - студия уже работает над устранением этого неприятного бага.