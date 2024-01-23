В сеть утек необычный трейлер ролевого экшена Last Epoch с кадрами из фильма "Стражи Галактики"

Через месяц состоится долгожданный релиз ролевого экшена Last Epoch от разработчиков из студии Eleventh Hour Games, который провел в раннем доступе почти пять лет. В преддверии выхода столь ожидаемого проекта разработчики подготовили массу активностей для игроков и эффектных трейлеров, один из которых получился особенно интересным. В специальном рекламном ролике авторы использовали кадры из последнего фильма "Стражи Галактики", и что самое интересное, он был предназначен для внутреннего пользования студии.
Ролик оказался в руках энтузиаста под ником AaronActionRPG. Он утверждает, что получил трейлер от надежного источника в студии Eleventh Hour Games. Он был создан непосредственно разработчиками, но не предназначен для публичной публикации. Этим трейлером авторы хотели отметить многолетнюю историю разработки, поэтому использовали различные кадры с важными этапами производства Last Epoch и другие внутренние мемы.
После утечки не исключено, что ролик будет опубликован официально, но студия официально не признала его. Тем не менее, некоторые представители Eleventh Hour Games подтвердили подлинность трейлера. По словам разработчиков, они не могут официально опубликовать его из-за использования кадров из фильма.
Афигенно ._.
Прикольно,ждём релиз