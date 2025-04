WASD-управление, переработанный инвентарь и многое другое: авторы Last Epoch показали второй сезон

На фоне проблем у Path of Exile 2 и Diablo 4, команда Eleventh Hour Games активно развивает свою ARPG Last Epoch. Во втором сезоне разработчики предложат массу улучшений, направленных на углубление геймплея и удобство игроков.

Среди ключевых новшеств — фракция The Woven и процедурные зоны Tomb of the Erased с уникальным боссом и наградами. В игру добавлены 20 новых врагов-чемпионов, обладающих именами и особыми способностями. Появится возможность перековывать сеты: предметы можно разбивать на осколки, а затем встраивать их в другие вещи, превращая их в полноценные элементы набора.

Существенные изменения коснулись удобства игры: введено WASD-управление, переработан инвентарь с несколькими вкладками, увеличен радиус подбора предметов, доработан фильтр лута.