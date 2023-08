Авторы готической метроидвании The Last Faith представят общедоступную бета-версию на следующей неделе ©

Через три дня на выставке Future Games Show 23 августа вы узнаете, когда именно бета-версия The Last Faith выйдет в Steam, 20 минут геймплея из которой ранее уже появлялись в сети.

Бета-версия Last Faith перенесет вас в Митрингал; возвышающийся город, разоренный проклятыми душами. Это место скрывает тайны и навязчивые воспоминания. Игроки получат на вооружение меч и огнестрельное оружие, но имейте в виду, что The Last Faith задумана как испытание, так что не ждите пощады.

Авторы планируют запустить бета-версию The Last Faith в Steam (только для Windows) с помощью функции Steam Playtest. У них уже есть планы на еще одну демоверсию до полного выпуска игры.