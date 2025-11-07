Мрачная метроидвания The Last Faith получит дополнение Awakened Ancients уже в январе 2026

Playstack и Kumi Souls Games объявили точную дату выхода дополнения Awakened Ancients для метроидвании The Last Faith — оно станет доступно 20 января 2026 года. Вместе с анонсом разработчики представили свежий трейлер, демонстрирующий новые зоны, врагов и возможности персонажа.

The Last Faith славится динамичными и точными боями, в которых игроки используют заклинания, оружие ближнего боя и огнестрельное вооружение. Главный герой Эрик продолжает исследовать мрачный и загадочный мир ложных божеств, раскрывая тайны Мифрингама. Мир игры отличается нелинейным дизайном и разнообразием локаций: горы, леса, склепы и города предлагают игрокам свободу исследований.

Дополнение Awakened Ancients обещает расширить возможности Эрика, включая новые механики прокачки через силу Ныкрукса, чтобы повышать характеристики героя и создавать уникальный стиль игры. The Last Faith уже доступна на PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch и ПК через Steam, а дополнение станет логичным продолжением приключений в этом атмосферном мире.