The Last Faith получила масштабный патч 1.9.0 - подготовка к дополнению Awakened Ancients

Студия Kumi Souls Games выпустила обновление The Last Faith версии 1.9.0, которое станет основой для грядущего дополнения Awakened Ancients, релиз которого намечен на 20 января. Патч оказался одним из самых крупных за всё время поддержки игры и затронул практически все ключевые элементы — от боевой системы и баланса до врагов, боссов и общего комфорта прохождения.

Главные изменения коснулись сражений. Управление стало заметно отзывчивее: многие действия теперь можно прерывать другими приёмами, благодаря чему бои ощущаются более плавными и динамичными. Воздушные атаки лучше сочетаются с наземными, перекаты и рывки больше не конфликтуют из-за общего кулдауна, а использование дальнобойного оружия и магии стало безопаснее и удобнее. Режим Beast Mode был усилен — он длится дольше и восстанавливает здоровье после завершения, а парирование теперь приносит больше пользы и требует меньше затрат.

Серьёзной переработке подвергся баланс экипировки. Разработчики пересмотрели характеристики холодного и огнестрельного оружия, а также заклинаний, усилив слабые варианты и ослабив чрезмерно эффективные комбинации. Часть умений стала наносить больший урон или потреблять меньше ресурсов, а визуальная отдача от атак усилилась за счёт доработанной тряски камеры и вибрации.

Изменения затронули и исследование мира. В игре появились новые предметы, включая расходники и специальный ключ для быстрого возвращения к последней точке сохранения или в поместье. Добавлены обучающие подсказки, которые аккуратно знакомят с важными механиками и предупреждают о точках невозврата. Ловушки и опасные зоны стали более предсказуемыми, а взаимодействие с окружением — менее наказывающим.

Противники и боссы получили масштабный ребаланс. Почти все враги были доработаны с точки зрения хитбоксов, таймингов атак и поведения, а опасные приёмы теперь лучше телеграфируются визуально. Разработчики устранили несправедливые ситуации, включая скрытый урон после смерти врагов, и переработали проблемные механики вроде бесконечных щитов и излишней случайности атак. В результате бои стали более читаемыми, сохранив при этом высокую сложность.

Наконец, патч включает обширный список технических исправлений и оптимизаций. Были устранены утечки памяти, ошибки анимаций, проблемы с уроном и баги, способные нарушить прохождение. В целом версия 1.9.0 делает The Last Faith заметно стабильнее и служит прочным фундаментом перед выходом нового дополнения.