Фанковые 70-е и хаос на арене: кооперативный шутер Last Flag выходит на ПК 14 апреля

Разработчики из Night Street Games объявили даты выхода своего командного шутера от третьего лица Last Flag. Игра дебютирует на ПК через Steam и Epic Games Store 14 апреля, а версии для PlayStation 5 и Xbox Series X and Series S выйдут этим летом.

Действие разворачивается в 197X году на фоне яркого фанкового мира, где две команды сражаются в классическом режиме «захват флага». Игрокам предстоит спрятать свой флаг, найти флаг соперников и вернуть его на базу, соревнуясь за славу и победу в самом популярном игровом шоу планеты, которое ведёт загадочный медиамагнат Виктор Фекс.

Каждая партия длится до 20 минут и обещает динамичный хаос, невероятные развороты событий и эпические решения в последнюю секунду. Вместо классического «выбытия» игроков с карты, герои попадают в гримёрку через вакуумные трубы, чтобы снова вернуться на арену.

Last Flag предлагает 10 уникальных персонажей с различными стилями игры — от скрытной Суджин до лучницы Масако или стратегического блокировщика Джулиуса Ривза. Каждая открытая карта создаёт возможности для исследований, командных боёв и сокрытия флага.

Игра сопровождается оригинальным саундтреком от Дэна Рейнольдса и JT Daly, с аналоговыми синтезаторами и тёплыми гитарными мотивами, создавая атмосферу настоящих 70-х. Разработчики подчёркивают: быстрый и весёлый геймплей доступен каждому, без лишнего давления и микротранзакций — всё включено в одной игре.