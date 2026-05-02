Last Flag не смогла выжить на рынке: разработчики сворачивают поддержку

Многопользовательский проект Last Flag от студии Night Street Games не смог закрепиться на рынке и фактически лишился дальнейшего развития вскоре после выхода. Разработчики признали, что игра не привлекла достаточное количество пользователей на платформе Steam.

По словам команды, проект не закрывается полностью, однако активная поддержка прекращается. Студия выпустит ещё одно обновление, в которое войдут пользовательские лобби с гибкими настройками — это позволит оставшимся игрокам самостоятельно организовывать матчи и менять правила.

Представитель разработчиков отметил, что финансовые показатели не позволяют продолжать полноценную разработку. Тем не менее в ближайших патчах планируется добавить нового персонажа, карту, режим, косметические предметы и таблицы лидеров.

Last Flag вышла в апреле после нескольких лет создания, но быстро потеряла аудиторию, несмотря на маркетинговую поддержку, связанную с участием участников группы Imagine Dragons. Проект распространялся по платной модели без микротранзакций, что, по мнению разработчиков, могло ограничить его рост.

Теперь игра присоединяется к списку неудачных сетевых релизов последних лет, которым не удалось удержать интерес игроков даже в первые недели после запуска.