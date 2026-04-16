На ПК в Steam состоялся релиз командного шутера с захватом флага Last Flag

Инди-студия Night Street Games, основанная братьями Маком и Дэном Рейнольдсами (менеджером и фронтменом группы Imagine Dragons), выпустила свой дебютный проект — Last Flag. Это многопользовательский командный шутер от третьего лица в формате 5 на 5, действие которого разворачивается в альтернативном телешоу 1970-х годов. Участники сражаются в главной дисциплине — захвате флага.

В отличие от традиционных шутеров, здесь захват флага — не просто режим, а основа всей игровой механики.

Основные правила : команда должна спрятать свой флаг в одном из укрытий на карте, найти флаг противника, доставить его на базу и удерживать в течение 60 секунд .

: команда должна спрятать свой флаг в одном из укрытий на карте, найти флаг противника, доставить его на базу и удерживать в течение . Тактические элементы: захват радарных вышек помогает отследить местоположение вражеского флага и открывает дополнительные точки возрождения.

Игровой процесс выполнен в ярком, хаотичном стиле с упором на зрелищные атаки и разрушительные добивающие приёмы. Вдохновением послужили игры детства основателей: GoldenEye, Unreal Tournament и тайтлы от LucasArts.

Дэн Рейнольдс вместе с номинированным на «Грэмми» продюсером Джей Ти Дэйли и композитором Дэйвом Лоумиллером (Call of Duty: Modern Warfare, Battlefield, Dead Space) создал аутентичную музыку, записанную на винтажных инструментах.

На старте доступны 9 уникальных бойцов, более 200 косметических предметов (только за игровой прогресс), а также два поля боя: заброшенный шахтёрский городок и заснеженное поселение.

Игра распространяется по традиционной платной модели: в ней нет боевых пропусков, микротранзакций или pay-to-win механик.

Разработчики анонсировали два крупных бесплатных обновления с новой картой, десятым персонажем и альтернативным режимом захвата флага.

Last Flag — полноценный проект, созданный за пять лет командой из 30 человек под руководством братьев, которые решили, что настало время «оставить свой след в индустрии».

В Steam и Epic Games Store игра продаётся по цене 399 рублей со скидкой 20% до 21 апреля (обычная цена — 499 рублей). Версии для PlayStation 5 и Xbox Series X/S выйдут летом 2026 года.