Для симулятора The Last Gas Station вышло обновление под номером 7 с ретро-режимом и котятами

Alawar выпустили обновление под номером 7 для своего симулятора управления заправочной станцией The Last Gas Station. Свежий патч уже доступен для скачивания пользователям. Текущий апдейт сфокусирован на расширении доступных инструментов менеджмента, внедрении полезных изменений для повышения качества жизни игроков, а также на точечной переработке баланса и исправлении ошибок.

Главным нововведением седьмого обновления стало появление уникального компьютерного улучшения под названием «Ретросвитчер», которое открывается по достижении четвертого уровня магазина. Эта функция позволяет управляющим временно отказываться от автоматизации, возвращаться к оборудованию прошлых уровней и переходить на ручное обслуживание клиентов. Возврат к истокам несет не только эстетический характер, но и дает приятный финансовый бонус к чаевым за олдскульный подход к ведению придорожного бизнеса.

Переработке подверглись и смежные механики, включая автоматическую выкладку товаров сотрудниками и котятами-помощниками, которые теперь корректно освобождают полки от неподходящих предметов. Разработчики также полностью изменили систему денежных наград за рыбалку, увеличили максимальную вместимость склада четвертого яруса до 5000 единиц и добавили новые анимации для аквариумов. Повышенные выплаты за улов отныне будут выдаваться исключительно за установку рекордов веса или при первой поимке нового вида рыбы.

Помимо контентного наполнения, технический отряд успешно устранил серию раздражающих багов в интерфейсе и игровом процессе. Авторы исправили зависание мини-игры на заправочной колонке при быстром нажатии клавиш, починили корректное отображение мистического товара «Хранитель секретов» на витринах и округлили значения объемов бензина в статистике до целых чисел. На текущий момент симулятор официально доступен только для компьютерных систем, а команда продолжает внимательно изучать отзывы сообщества для подготовки следующих патчей.