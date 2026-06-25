Для симулятора заправки The Last Gas Station вышло первое бесплатное контентное обновление Time to Go Fishing

Разработчики из студии Alawar выпустили первое крупное бесплатное обновление для своего симулятора управления заправкой в глуши. Главным нововведением патча стала полноценная механика рыбалки, которая позволяет игрокам отвлечься от повседневной рутины обслуживания клиентов и провести время у воды. Рыбачить можно в самых разных локациях на карте, причем делать это разрешается как в вечернее, так и в ночное время.

Игрокам предстоит ловить самые разные виды рыб, среди которых встречаются как обычные, так и очень редкие или крайне странные экземпляры. Все пойманные трофеи автоматически заносятся в специальный журнал коллекционирования. За полное закрытие определенных категорий в журнале владельцы заправочных станций будут получать эксклюзивные элементы внешнего и внутреннего декора для улучшения своего заведения. Механика станет доступна сразу после обязательного диалога с медведем, обитающим возле озера.

Помимо развлекательного контента, обновление принесло в симулятор продвинутые инструменты для автоматизации рутинного бизнеса. Начиная с четвертого уровня магазина, пользователи могут разблокировать специальный апгрейд искусственного интеллекта для автоматического заказа топлива и товаров. Кроме того, после посещения шахты появится возможность нанять кошачьих шахтеров, которые возьмут на себя работу на кассе, складе и доставку. Также добавлена функция сохранения раскладки полок для автоматического пополнения запасов продуктов.

Патч также содержит внушительный список улучшений качества жизни игрока и исправлений баланса. Разработчики полностью останавливают перемещение покупателей во время диалогов или посещения соседних локаций, снизили цены на высокоуровневые улучшения и скорректировали вместимость бензобаков у различных моделей автомобилей. Заодно была существенно упрощена одна из цепочек условий, необходимая для разблокировки секретной концовки и получения редкого достижения.