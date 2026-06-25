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The Last Gas Station 28.04.2026
Инди, Другой симулятор, Менеджер
6.8 19 оценок

Для симулятора заправки The Last Gas Station вышло первое бесплатное контентное обновление Time to Go Fishing

Апчхий Апчхий

Разработчики из студии Alawar выпустили первое крупное бесплатное обновление для своего симулятора управления заправкой в глуши. Главным нововведением патча стала полноценная механика рыбалки, которая позволяет игрокам отвлечься от повседневной рутины обслуживания клиентов и провести время у воды. Рыбачить можно в самых разных локациях на карте, причем делать это разрешается как в вечернее, так и в ночное время.

Игрокам предстоит ловить самые разные виды рыб, среди которых встречаются как обычные, так и очень редкие или крайне странные экземпляры. Все пойманные трофеи автоматически заносятся в специальный журнал коллекционирования. За полное закрытие определенных категорий в журнале владельцы заправочных станций будут получать эксклюзивные элементы внешнего и внутреннего декора для улучшения своего заведения. Механика станет доступна сразу после обязательного диалога с медведем, обитающим возле озера.

Помимо развлекательного контента, обновление принесло в симулятор продвинутые инструменты для автоматизации рутинного бизнеса. Начиная с четвертого уровня магазина, пользователи могут разблокировать специальный апгрейд искусственного интеллекта для автоматического заказа топлива и товаров. Кроме того, после посещения шахты появится возможность нанять кошачьих шахтеров, которые возьмут на себя работу на кассе, складе и доставку. Также добавлена функция сохранения раскладки полок для автоматического пополнения запасов продуктов.

Патч также содержит внушительный список улучшений качества жизни игрока и исправлений баланса. Разработчики полностью останавливают перемещение покупателей во время диалогов или посещения соседних локаций, снизили цены на высокоуровневые улучшения и скорректировали вместимость бензобаков у различных моделей автомобилей. Заодно была существенно упрощена одна из цепочек условий, необходимая для разблокировки секретной концовки и получения редкого достижения.

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