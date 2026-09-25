В игре про заправку появился режим "Без сюжета" - авторы The Last Gas Station упростили достижения и исправили баги

Разработчики симулятора заправочной станции The Last Gas Station обновление с новым режимом «Без сюжета», который позволяет сразу перейти к классическому песочному прохождению. Режим доступен непосредственно из главного меню и поддерживает как одиночную игру, так и кооператив.

В «Без сюжета» отключены обучение, сюжетные NPC, задания, связанные с развитием заправки и обслуживанием клиентов, а также таинственные события, включая ночные происшествия. При этом получить достижения, связанные с сюжетом и концовками, в таком режиме нельзя.

Одновременно разработчики скорректировали требования для нескольких достижений. Для «Специалиста по заправке» теперь нужно обслужить 250 автомобилей вместо 500, «Королевы бензоколонки» — 500 вместо 750, а для достижения «Как из салона» достаточно обслужить 100 машин вместо 200. Игроки, которые уже получили эти достижения, сохранят их.

Изменилось и поведение автоматической выкладки товаров. Она больше не будет занимать закреплённые игроком места случайными предметами, если нужного товара временно нет на складе.

Остальная часть обновления посвящена исправлению ошибок. Разработчики устранили проблемы с покупкой эковатт в Паверсвитчере, обновлением цен в кооперативе, отображением пароля под фонарями, получением достижения «Легенда», выкладкой товаров на полки и информацией об остатках на складе. Также исправлено окно доставки, которое иногда невозможно было закрыть, отображение грузовиков при выезде из тоннеля и шрифтов с диакритическими знаками для некоторых языков.

Обновление в первую очередь расширяет свободу прохождения: теперь игроки могут пропустить сюжетную часть и сразу сосредоточиться на управлении заправкой, в том числе вместе с друзьями.