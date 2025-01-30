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The Last Guardian 07.12.2016
Экшен, Адвенчура, Логические
7.8 435 оценок

Бывший глава PlayStation оказался ключевой фигурой в спасении The Last Guardian от закрытия

butcher69
Новости

Бывший глава PlayStation Сюхэй Ёсида, покинувший компанию в начале января, оказался ключевой фигурой в спасении The Last Guardian от закрытия. Даже когда проект находился в ужасном техническом состоянии, он верил в видение Фумито Уэды и настоял на выпуске игры.

The Last Guardian разрабатывалась девять лет и изначально создавалась для PS3, но консоль не справлялась с реалистичной анимацией Трико, из-за чего частота кадров падала до 10-15 FPS. Исправить ситуацию было невозможно, поэтому игру перенесли на PS4, что потребовало почти полной переделки.

Выступая на Taipei Game Show 2025, Ёсида рассказал, что любой другой издатель просто отменил бы проект. Однако он поддерживал команду Team Ico до самого конца.

Игра вышла в 2016 году и, несмотря на смешанные отзывы, обрела культовый статус среди поклонников Ico и Shadow of the Colossus.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
PICTURE ORGANIC

Игра получилась хорошая, с удовольствием её прошёл, но наверно лучше бы они просто заморозили проект и выпустили бы его позже на той же PS4, а в это время занялись бы другой игрой. В итоге получается целое поколение прошло без новой игры от прекрасной студии, а саму студию расформировали.

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