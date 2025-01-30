Бывший глава PlayStation оказался ключевой фигурой в спасении The Last Guardian от закрытия

Бывший глава PlayStation Сюхэй Ёсида, покинувший компанию в начале января, оказался ключевой фигурой в спасении The Last Guardian от закрытия. Даже когда проект находился в ужасном техническом состоянии, он верил в видение Фумито Уэды и настоял на выпуске игры.

The Last Guardian разрабатывалась девять лет и изначально создавалась для PS3, но консоль не справлялась с реалистичной анимацией Трико, из-за чего частота кадров падала до 10-15 FPS. Исправить ситуацию было невозможно, поэтому игру перенесли на PS4, что потребовало почти полной переделки.

Выступая на Taipei Game Show 2025, Ёсида рассказал, что любой другой издатель просто отменил бы проект. Однако он поддерживал команду Team Ico до самого конца.

Игра вышла в 2016 году и, несмотря на смешанные отзывы, обрела культовый статус среди поклонников Ico и Shadow of the Colossus.