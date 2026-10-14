Эксклюзив PlayStation 4 The Last Guardian нативно запустили на ПК в 60 FPS без эмулятора

Сообщество инди-разработчиков и датамайнеров совершило очередной прорыв: один из самых известных эксклюзивов Sony - приключение The Last Guardian - удалось запустить на персональных компьютерах без использования классических эмуляторов.

В сабреддите r/decomps создатель проекта поделился первыми успехами разработки нативного ПК-порта, который заставляет оригинальный код игры работать напрямую под управлением операционных систем Windows и Linux. Благодаря декомпиляции кода, проект уже на ранней стадии демонстрирует результаты, недоступные обычной эмуляции:

Разрешение и фреймрейт: Игра работает в честном 1080p с полностью разблокированной частотой кадров.

Тесты на реальном железе: На связке из видеокарты RTX 4070 и процессора Ryzen 5 9600X чистый игровой процесс выдает в районе 60-75 FPS.

Графический движок: Порт использует графический API Vulkan, поддержка которого была реализована на базе наработок эмулятора shadPS4.

Звуковая подсистема: В игре полностью работает музыка, диалоги, а также звуки и шаги Трико. Чтобы добиться этого, автору пришлось вручную воссоздать проприетарный аудиодвижок Sony Ngs2.

Разработка ядра: Создатель проекта с нуля построил собственные аналоги системных библиотек PlayStation 4. Примечательно, что часть кода помогала писать нейросеть Claude Opus, работавшая под строгим контролем и руководством разработчика.

До этого момента единственным способом запустить игру на ПК был эмулятор shadPS4. Однако нативная декомпиляция кода, которой энтузиасты занимаются сейчас, позволяет избавиться от графических артефактов, критических багов и огромной нагрузки на процессор, свойственных эмуляторам. Нативный порт открывает дорогу к полноценной оптимизации игры под современные видеокарты и добавлению поддержки ультрашироких мониторов. Автор написал, что поделится проектом, как только он будет готов к запуску без проблем.