Эмулятор shadPS4 научился запускать еще один эксклюзив PS4 - The Last Guardian, но пока что это больше напоминает хоррор

Вчера эмулятор консоли PS4, shadPS4, получил крупное обновление 0.4.0. В нем разработчики оптимизировали рекомпилятор шейдеров, улучшили поддержку Vulkan, добавили поддержку старых процессоров и внесли ряд других улучшений в работу эмулятора:

Игроки уже опробовали новую версию и обнаружили, что при пропуске некоторых проблемных шейдеров, shadPS4 0.4.0 способен запустить еще один эксклюзив от Sony - The Last Guardian.

В отличии от Driveclub и God of War 3: Remastered, которые работают пока что лишь до интро, в The Last Guardian игроки смогли дойти до геймплея игры, правда пока что графика в игре напоминает скорее хоррор.

Понадобятся исправления перед тем, как The Last Guardian сможет полноценно работать через эмулятор, однако для той же Gravity Rush: Remastered это заняло не так уж и много времени.