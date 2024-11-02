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The Last Guardian 07.12.2016
Экшен, Адвенчура, Логические
7.8 432 оценки

Эмулятор shadPS4 научился запускать еще один эксклюзив PS4 - The Last Guardian, но пока что это больше напоминает хоррор

AceTheKing
Новости

Вчера эмулятор консоли PS4, shadPS4, получил крупное обновление 0.4.0. В нем разработчики оптимизировали рекомпилятор шейдеров, улучшили поддержку Vulkan, добавили поддержку старых процессоров и внесли ряд других улучшений в работу эмулятора:

Эмулятор PS4 shadPS4 получил масштабное обновление до версии 0.4.0 с улучшениями для производительности

Игроки уже опробовали новую версию и обнаружили, что при пропуске некоторых проблемных шейдеров, shadPS4 0.4.0 способен запустить еще один эксклюзив от Sony - The Last Guardian.

В отличии от Driveclub и God of War 3: Remastered, которые работают пока что лишь до интро, в The Last Guardian игроки смогли дойти до геймплея игры, правда пока что графика в игре напоминает скорее хоррор.

Понадобятся исправления перед тем, как The Last Guardian сможет полноценно работать через эмулятор, однако для той же Gravity Rush: Remastered это заняло не так уж и много времени.

shadPS4 - эмулятор PlayStation 4
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Комментарии: 1
Ваш комментарий
ФВФЦ

Вот это страшилка конечно. Хорошо что я увидел эту новость утром, а не ночью)))

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