Слух: Sony и PlayStation Productions работают над экранизацией The Last Guardian от Japan Studio

Компании Sony и PlayStation Productions приступили к работе над фильмом по мотивам культовой игры Фумито Уэда The Last Guardian. Информацию об этом сообщил инсайдер Дэниел Рихтман (Daniel RPK), отметив, что производство действительно идет полным ходом. О возможной экранизации он писал еще в 2020 году, тогда к проекту был привлечен Макс Боренштейн, сценарист фильма «Конг: Остров черепа».

Шухей Йошида, возглавлявший ранее инди-подразделение Sony, в январе в интервью IGN Japan заявил, что, по его мнению, если бы The Last Guardian издавала не Sony, а другая компания, игру бы скорее всего отменили.

Напомним, что The Last Guardian известна своим затяжным и нестабильным циклом разработки: впервые игру представили на E3 2009 для PS3, а вышла она только в конце 2016 года на PS4. Разрабатывали игру Japan Studio и Gendesign под руководством Фумито Уэда, создателя ICO и Shadow of the Colossus. В центре сюжета — мальчик и гигантское существо-трикки, которые вдвоем преодолевают ловушки и загадки, понемногу выстраивая между собой крепкую эмоциональную связь.

В последние годы корпорация Sony активно переносит свои игровые франшизы на экраны: уже вышли UNCHARTED и GRAN TURISMO, а еще впереди сериалы и фильмы по God of War и Horizon.