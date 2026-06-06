Last Harbor - новый взгляд на зомби-выживание: tinyBuild анонсировала игру, где ваша база всегда в движении

Издательство tinyBuild представило Last Harbor — многопользовательский сурвайвал с открытым миром и зомби-апокалипсисом, который выйдет на ПК через Steam. Пока без даты релиза, но уже сейчас проект привлекает внимание необычной концепцией: вместо привычной стационарной базы игрокам предстоит выживать на собственном корабле.

По сюжету человечество практически уничтожено. Суша захвачена нежитью, а выжившие укрылись в море, превратив суда в последние островки безопасности. Именно корабль станет главным элементом геймплея: его предстоит модернизировать, расширять, защищать и использовать для рискованных вылазок на заражённые острова в поисках ресурсов, еды и ценной добычи.

Особый интерес вызывает сеттинг. Авторы вдохновлялись реальным опытом карантина на лодке у островов Сан-Хуан в штате Вашингтон. Благодаря этому Last Harbor делает ставку не только на экшен, но и на атмосферу изоляции, когда за красивыми морскими пейзажами скрывается постоянное чувство опасности.

Разработчики обещают знакомые механики жанра — крафтинг, исследование мира, прокачку и сражения с зомби, — но мобильная база способна заметно освежить привычную формулу. Дополнительное напряжение создадут другие игроки: оставленная без присмотра лодка может стать лёгкой добычей для мародёров.

На фоне множества однотипных игр про зомби Last Harbor выглядит как попытка предложить нечто новое. Если разработчикам удастся удачно совместить морское выживание, PvP и атмосферу заброшенного мира, проект вполне может стать одной из самых любопытных находок для поклонников жанра.