tinyBuild представила симулятор выживания Last Harbor в условиях зомби-апокалипсиса на воде

В цифровом магазине Steam появилась страница новой многопользовательской игры Last Harbor, разработкой и изданием которой занимается компания tinyBuild. Проект представляет собой симулятор выживания в открытом мире на фоне зомби-апокалипсиса, где основным убежищем для игроков станут лодки и корабли.

Действие Last Harbor разворачивается в американском штате Вашингтон на архипелаге Сан-Хуан. По сюжету человечество пало под натиском мертвецов, а немногочисленные выжившие были вынуждены переселиться на воду. Игрокам предстоит управлять собственной лодкой, которая служит мобильной базой, средством передвижения и главным укрытием от угроз. Для выживания необходимо периодически совершать вылазки на заброшенные острова ради сбора ресурсов, еды и полезных предметов.

Разработчики обещают детальный игровой процесс, завязанный на улучшении и защите судна. Игроки смогут модернизировать свои плавсредства, чтобы эффективнее противостоять набегам зомби и мародеров, расширять возможности для создания предметов и размещать спасенных спутников. Помимо борьбы с ожившими мертвецами, серьезную угрозу будут представлять другие пользователи. Оставленная без присмотра лодка может быть разграблена враждебно настроенными выжившими, поэтому игрокам придется тщательно планировать свои действия и обеспечивать безопасность судна во время вылазок на сушу.

В игре предусмотрены безопасные гавани, где охрана поддерживает порядок. В таких зонах пользователи смогут общаться друг с другом, торговать и арендовать охраняемые места для стоянки своих лодок. Авторы отмечают, что на создание проекта их вдохновил реальный опыт самоизоляции во время пандемии 2020 года, которую они провели на лодке среди островов Сан-Хуан. Создатели стремятся передать ощущение одиночества и тревоги на фоне живописных, но опустевших пейзажей.

Для запуска игры на персональных компьютерах потребуется операционная система Windows 10 разрядностью 64 бита, 16 ГБ оперативной памяти и видеокарта уровня NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti или AMD Radeon RX 5700. Проект ориентирован на сетевой кооператив и противостояние между игроками. На момент публикации на странице указана поддержка 5 языков, среди которых русский язык отсутствует. Точная дата релиза игры Last Harbor пока не сообщается, но на странице в Steam указано, что проект выйдет скоро.