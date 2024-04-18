Вышла 18+ игра про любовные приключения в космосе под названием Last Hope

Вам предстоит отправиться в путешествие вместе с главным героем и тремя красотками, которые приписаны к его команде. Вместе вы будете путешествовать по космосу в поисках планет, на которых можно будет произвести терраформирование.
Вы сможете строить отношения с членами экипажа, наслаждаться более 170 эротическими сценами, предназначенными для игроков старше 18 лет. Вас ждут более 60 уникальных событий, возможность полетать на специальном интерсепторе и открыть 13 альтернативных костюмов, а также различные интригующие рисунки и другие элементы, от которых покраснеет даже портовый грузчик.
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За такую цену и такая анимация. Мда. 100р максимум.
dls к Starfield?)
Last Hole
Эта игра очень долго была в раннем доступе. Многое менялось от версии к версии в том числе путь к финалу. Разрабы в том числе меняли версию движка UE. Перевод на русский язык насколько понимаю пока что не особо ушел от гугла и появился относительно недавно. По сути игра это фантазия шоколоты а что бы было бы если бы "я один а вокруг мама,сестра,тетя и инопланетянки". Пожалуй самое интересное в игре что героинь можно несовсем честным способом заставить залететь и финал будет забавным в этом плане. Другой вопрос доступен ли инцест-патч в комплекте. А то весомая часть смысла игры теряется. Есть мини-игры в том числе карточные. Последние впрочем можно отключить. Так же есть небольшой космический тир на космолете. Есть привязка событий по сюжету по времени суток кстати и уровню допуска. Поиграть можно но не ждите откровений обычная инди поделка на UE с клубничкой не более. Графика не сказать что шик но и пиксельной каши нет как в рогаликах.
p.s. если честно я не верил что игра выйдет в релиз. Ибо уж слишком долго она была в раннем доступе. Ждем еще в этом плане Subverse. А еще на просторах инета и нетолько локализацию от добрых людей The Genesis Order игра The Genesis Order от создателей известной в узких кругах Lust Epidemic - Treasure of Nadia. Сама игра зарелизилась но пока что без русского языка.
Описал сюжет 95% выходящего аниме
Очередной мусор.
Это ты про себя чтоль написал? Одобряем
Весь графон ушёл на корабль, видимо.
ну у баб и графон, после такого никогда не встанет
Сочувствуем всем сайтом.
В таких играх важен графон,а тут пиксельная каша