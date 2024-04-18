Вышла 18+ игра про любовные приключения в космосе под названием Last Hope

Вам предстоит отправиться в путешествие вместе с главным героем и тремя красотками, которые приписаны к его команде. Вместе вы будете путешествовать по космосу в поисках планет, на которых можно будет произвести терраформирование.

Вы сможете строить отношения с членами экипажа, наслаждаться более 170 эротическими сценами, предназначенными для игроков старше 18 лет. Вас ждут более 60 уникальных событий, возможность полетать на специальном интерсепторе и открыть 13 альтернативных костюмов, а также различные интригующие рисунки и другие элементы, от которых покраснеет даже портовый грузчик.

До 25 апреля вы можете приобрести Last Hope со скидкой 20% всего за 568 рублей.