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об игре
Last Hope 18.04.2024
Инди, Для взрослых 18+, Научная фантастика
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Вышла 18+ игра про любовные приключения в космосе под названием Last Hope

Simple Jack

Вам предстоит отправиться в путешествие вместе с главным героем и тремя красотками, которые приписаны к его команде. Вместе вы будете путешествовать по космосу в поисках планет, на которых можно будет произвести терраформирование.

Вы сможете строить отношения с членами экипажа, наслаждаться более 170 эротическими сценами, предназначенными для игроков старше 18 лет. Вас ждут более 60 уникальных событий, возможность полетать на специальном интерсепторе и открыть 13 альтернативных костюмов, а также различные интригующие рисунки и другие элементы, от которых покраснеет даже портовый грузчик.

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-3
11
Комментарии: 11
Ваш комментарий
Scorpion_GamePlay

За такую цену и такая анимация. Мда. 100р максимум.

3
Lvinomord

dls к Starfield?)

3
Gelyr

Last Hole

2
Egik81

Эта игра очень долго была в раннем доступе. Многое менялось от версии к версии в том числе путь к финалу. Разрабы в том числе меняли версию движка UE. Перевод на русский язык насколько понимаю пока что не особо ушел от гугла и появился относительно недавно. По сути игра это фантазия шоколоты а что бы было бы если бы "я один а вокруг мама,сестра,тетя и инопланетянки". Пожалуй самое интересное в игре что героинь можно несовсем честным способом заставить залететь и финал будет забавным в этом плане. Другой вопрос доступен ли инцест-патч в комплекте. А то весомая часть смысла игры теряется. Есть мини-игры в том числе карточные. Последние впрочем можно отключить. Так же есть небольшой космический тир на космолете. Есть привязка событий по сюжету по времени суток кстати и уровню допуска. Поиграть можно но не ждите откровений обычная инди поделка на UE с клубничкой не более. Графика не сказать что шик но и пиксельной каши нет как в рогаликах.

p.s. если честно я не верил что игра выйдет в релиз. Ибо уж слишком долго она была в раннем доступе. Ждем еще в этом плане Subverse. А еще на просторах инета и нетолько локализацию от добрых людей The Genesis Order игра The Genesis Order от создателей известной в узких кругах Lust Epidemic - Treasure of Nadia. Сама игра зарелизилась но пока что без русского языка.

1
agula98
По сути игра это фантазия шоколоты а что бы было бы если бы "я один а вокруг мама,сестра,тетя и инопланетянки".

Описал сюжет 95% выходящего аниме

1
Exies27

Очередной мусор.

1
Brainstoun

Это ты про себя чтоль написал? Одобряем

-6
Олег Дудин

Весь графон ушёл на корабль, видимо.

1
Oscilograf

ну у баб и графон, после такого никогда не встанет

-3
CleverJishnu

Сочувствуем всем сайтом.

2
Bassota277

В таких играх важен графон,а тут пиксельная каша

-4