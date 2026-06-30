Анонсирована The Last Hour of an Epic TO THE MOON RPG - финальная часть культовой серии

Студия Freebird Games официально представила дебютный трейлер своего нового проекта под названием The Last Hour of an Epic TO THE MOON RPG. Свежий ролик подтверждает, что грядущая игра станет полноценным завершением и кульминацией знаменитой сюжетной франшизы, начавшейся с оригинальной To the Moon. На данный момент у проекта уже обновилась страница в сервисе Steam, где пользователи могут добавить новинку в список желаемого.

Игра представляет собой пародийное повествовательное приключение, искусно замаскированное под классическую пошаговую JRPG в ретро-стилистике. По задумке разработчиков, игрокам предстоит условно загрузить финальный файл сохранения после мифических 999 часов гринда и сразу же возглавить прокачанную команду из знакомых героев Нила, Евы, Рокси и Роба. Отряду придется штурмовать последнее подземелье, выполненное в форме гигантского маяка, чтобы одолеть загадочное зло на вершине башни.

Главной изюминкой новой игры станет объединение героев из абсолютно всех прошлых частей этой игровой вселенной, включая сюжетные ответвления Finding Paradise и Impostor Factory. Сценаристы решили собрать вместе персонажей из разных самостоятельных историй франшизы, чтобы устроить им масштабный общий финал. Трейлер наглядно демонстрирует фирменный пиксельный визуальный стиль, а сюжет призван поставить красивую и эмоциональную точку во всей многолетней истории агентства «Зигмунд».

Официальный релиз игры на ПК запланирован на начало 2027 года. О консолях пока ничего не известно. При этом авторы не планируют заставлять фанатов ждать слишком долго и рассчитывают выпустить публичную демоверсию уже к октябрьскому фестивалю Steam Next Fest.