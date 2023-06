Анонсирован мрачный фэнтезийный рогалик The Last Man Survivor ©

Инди-студия Renderise, известная по своим кооперативным хоррорам Ghost Watchers и Sign of Silence, анонсировала весьма любопытный рогалик под названием The Last Man Survivor. Проект разрабатывается в сеттинге темного фэнтези, где искатели приключений будут сражаться с полчищами монстров, продвигаться по истории и развивать своего героя, прокачивая умения и экипируя на него разнообразные артефакты. Разработчики обещают, что мы встретим множество жутких тварей, среди которых будут и сложные боссы.

Свежий видеоролик, выпущенный в честь анонса, демонстрирует небольшую часть истории The Last Man Survivor и игрового процесса. Судя по описанию, нам будут доступны разные персонажи со своими уникальными особенностями, навыками и историями.

Точно даты релиза The Last Man Survivor, к сожалению, пока нет. Тем не менее известно, что проект выйдет для ПК в Steam на стадии раннего доступа в течение 2023 года.