The Last Night, забытый эксклюзив для Xbox One, подаёт признаки жизни

На пресс-конференции Xbox на E3 2017 была анонсирована инди-игра для Xbox One и ПК — эксклюзив для запуска консоли Xbox One — которая произвела фурор, но после этого о ней практически ничего не было слышно. В результате многие списали игру со счетов как отменённую и несуществующую. Те, кто так считал, будут приятно удивлены, узнав, что это не так. Сегодня игра вновь появилась на свет с некоторыми новостями и GIF-анимациями игрового процесса. И она выглядит так же невероятно, как и девять лет назад.

Речь идет об игре The Last Night от разработчика Odd Tales. Изначально игра должна была быть издана Raw Fury. Сохранилось ли это соглашение до сих пор, покажет время.

В социальной сети X основатель Odd Tales и директор игры Тим Сорет сообщил, что сегодня он отправляется на GDC в Сан-Франциско. Для тех, кто не знает, GDC — это конференция, крупнейшее в мире мероприятие для разработчиков игр. Это огромная площадка для налаживания связей и заключения сделок, а также включает в себя демонстрации игр, выступления и панельные дискуссии с участием ведущих специалистов индустрии и даже церемонию награждения.

Что именно игра и Сорет будут искать на GDC, не разглашается, но Сорет сообщает «разработчикам игр, платформам, бизнес-ангелам, венчурным инвесторам, издателям, теле- и кинопродюсерам» связаться с ним. Использование слов «платформы» и «издатели» говорит о том, что у игры больше нет издателя и контракта с Xbox.

Сорет также высоко оценил свою игру, отметив, что она не похожа ни на что, что он когда-либо видел раньше, что, возможно, объясняет, почему разработка затянулась.

Мы знаем ценность того, что у нас есть за кулисами. Как геймер, я знаю, что никогда ничего подобного не видел, нигде и никогда.

Что ждёт игру дальше, покажет время, но она жива и здорова, что является отличной новостью. С точки зрения инди-игр предыдущего поколения консолей, The Last Night, безусловно, была одной из самых многообещающих и самых ожидаемых.