Актёр Нолан Норт признался, что хотел сыграть Дэвида в сериале The Last of Us, но HBO к нему так и не обратились

Один из самых узнаваемых голосов игровой индустрии, Нолан Норт - известный в первую очередь по роли Нейтана Дрейка во всех частях Uncharte, хотел бы появится в сериала по мотивам The Last of Us. Дело в том, что он играл роль Дэвида, одного из предводителей банды каннибалов в оригинальной The Last of Us, которого он надеялся повторить на экране. К сожалению, HBO не пригласила его участвовать в сериальной адаптации.

В интервью Fall Damage он отметил, что мечтал перенести своего персонажа на экран и даже пошутил, что без труда мог бы «отрастить великолепную бороду» для роли. Особую обиду вызвало то, что в ключевых сценах появился его давний коллега и друг Трой Бейкер, сыгравший Джеймса — правую руку Дэвида. По словам Норта, совместное появление двух оригинальных актёров стало бы настоящим подарком для поклонников.

В игре Дэвид остаётся одним из самых мрачных и запоминающихся персонажей — лидером каннибалистской общины, который похищает Элли и чуть не убивает её пока тяжело раненный Джоэл не приходит в себя. В сериале образ Дэвида воплотил Скотт Шеперд, представив более холодный и пугающий образ персонажа.

Несмотря на личное сожаление, Норт подчеркнул, что восхищается подходом Naughty Dog к созданию своих проектов, сравнив студию с «шоколадной фабрикой Вилли Вонки», где магия понятна не до конца, но результат всегда впечатляет.