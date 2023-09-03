Автор "Одних из нас" рассказал о готовности сценария второго сезона

Создатель оригинальной игры The Last of Us и сценарист одноимённого сериала Нил Дракманн поведал о процессе подготовки второго сезона.
По данным Дракманна, к написанию сценария новых серий приступят сразу после окончания забастовки голливудских сценаристов.
«Мы наметили второй сезон и готовы начать, как только завершится забастовка», — отметил Дракманн.
Ранее шоураннер Крэйг Мэзин говорил, что успел отправить HBO сценарий первой серии нового сезона за несколько часов до начала забастовки. Даты начала съёмок и релиза неизвестны.
«Одни из нас» повествуют о постапокалиптическом мире, который поработил смертельный вирус. Главные роли исполнили Педро Паскаль и Белла Рэмси. Сериал получил 24 номинации на премию «Эмми», включая за драму года.
Заменить некрасивую девочку, и искоренить гомосеков - будет тогда неплохой сериал! )))
геев можно оставить, а вот неопределенное нечто надо убрать.
ну девочка не такая уж и не красивая, красота она ведь в глазах смотрящего, каждому своё.
Да там и первый сезон был кошмарным.
Да, жуткие времена наступили после апокалипсиса. Часть людей умерла (многие частично), оставшиеся - либо уроды, либо потерявшие сознание NPS с единственным насущным вопросом - а может отрезать лишнее или нарастить недостающее, чтоб Э-Э-Х зажить.
за шо
Да не мудрено, в чём сложность подготовить сценарий для сериала, если он под копирку идёт по сюжету фильма?