Автор "Одних из нас" рассказал о готовности сценария второго сезона

Создатель оригинальной игры The Last of Us и сценарист одноимённого сериала Нил Дракманн поведал о процессе подготовки второго сезона.

По данным Дракманна, к написанию сценария новых серий приступят сразу после окончания забастовки голливудских сценаристов.

«Мы наметили второй сезон и готовы начать, как только завершится забастовка», — отметил Дракманн.

Ранее шоураннер Крэйг Мэзин говорил, что успел отправить HBO сценарий первой серии нового сезона за несколько часов до начала забастовки. Даты начала съёмок и релиза неизвестны.

«Одни из нас» повествуют о постапокалиптическом мире, который поработил смертельный вирус. Главные роли исполнили Педро Паскаль и Белла Рэмси. Сериал получил 24 номинации на премию «Эмми», включая за драму года.