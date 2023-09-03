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The Last of Us: Part 1 13.06.2013
8.6 5 434 оценки

Автор "Одних из нас" рассказал о готовности сценария второго сезона

Simple Jack
Новости

Создатель оригинальной игры The Last of Us и сценарист одноимённого сериала Нил Дракманн поведал о процессе подготовки второго сезона.

По данным Дракманна, к написанию сценария новых серий приступят сразу после окончания забастовки голливудских сценаристов.

«Мы наметили второй сезон и готовы начать, как только завершится забастовка», — отметил Дракманн.

Ранее шоураннер Крэйг Мэзин говорил, что успел отправить HBO сценарий первой серии нового сезона за несколько часов до начала забастовки. Даты начала съёмок и релиза неизвестны.

«Одни из нас» повествуют о постапокалиптическом мире, который поработил смертельный вирус. Главные роли исполнили Педро Паскаль и Белла Рэмси. Сериал получил 24 номинации на премию «Эмми», включая за драму года.

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-6
7
Комментарии: 7
Ваш комментарий
askazanov

Заменить некрасивую девочку, и искоренить гомосеков - будет тогда неплохой сериал! )))

4
A E

геев можно оставить, а вот неопределенное нечто надо убрать.

-2
Destroited

ну девочка не такая уж и не красивая, красота она ведь в глазах смотрящего, каждому своё.

-1
Destroited

Да там и первый сезон был кошмарным.

2
Никому ничего

Да, жуткие времена наступили после апокалипсиса. Часть людей умерла (многие частично), оставшиеся - либо уроды, либо потерявшие сознание NPS с единственным насущным вопросом - а может отрезать лишнее или нарастить недостающее, чтоб Э-Э-Х зажить.

2
Anatoliy Dobrov

за шо

0
SpacePRedator014

Да не мудрено, в чём сложность подготовить сценарий для сериала, если он под копирку идёт по сюжету фильма?

0