Авторам The Last of Us пришлось отстаивать идею игры как эмоциональной истории, а не зомби-шутера

Создание The Last of Us сопровождалось внутренними обсуждениями и разногласиями в студии Naughty Dog. Об этом рассказал ветеран компании и один из руководителей разработки Брюс Стрейли во время конференции GDC 2026.

По словам разработчика, на раннем этапе команда столкнулась с проблемой: часть сотрудников воспринимала проект как очередную игру про зомби. Из-за этого авторам пришлось буквально убеждать коллег, что будущая игра должна стать чем-то большим.

Стрейли отметил, что разработчики стремились сделать проект эмоциональной историей, в центре которой находятся отношения персонажей. Чтобы донести эту идею, команда даже создавала небольшие сюжетные сцены и демонстрировала их внутри студии. Эти фрагменты показывали взаимодействие Джоэла и Элли и должны были доказать, что игра будет строиться не только на выживании и экшене.

По его словам, именно такие моменты помогли сформировать основу будущего повествования и убедили команду сосредоточиться на эмоциональной стороне истории.

Сегодня сложно представить The Last of Us без глубокого сюжета и сложных персонажей. С момента релиза первая часть стала одной из самых известных сюжетных игр в индустрии, получила продолжение и даже телевизионную адаптацию.