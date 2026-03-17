The Last of Us: Part 1 13.06.2013
Экшен, Адвенчура, Выживание, Стелс, От третьего лица, Зомби, Постапокалипсис
8.8 8 363 оценки

Авторам The Last of Us пришлось отстаивать идею игры как эмоциональной истории, а не зомби-шутера

IKarasik IKarasik

Создание The Last of Us сопровождалось внутренними обсуждениями и разногласиями в студии Naughty Dog. Об этом рассказал ветеран компании и один из руководителей разработки Брюс Стрейли во время конференции GDC 2026.

По словам разработчика, на раннем этапе команда столкнулась с проблемой: часть сотрудников воспринимала проект как очередную игру про зомби. Из-за этого авторам пришлось буквально убеждать коллег, что будущая игра должна стать чем-то большим.

Стрейли отметил, что разработчики стремились сделать проект эмоциональной историей, в центре которой находятся отношения персонажей. Чтобы донести эту идею, команда даже создавала небольшие сюжетные сцены и демонстрировала их внутри студии. Эти фрагменты показывали взаимодействие Джоэла и Элли и должны были доказать, что игра будет строиться не только на выживании и экшене.

По его словам, именно такие моменты помогли сформировать основу будущего повествования и убедили команду сосредоточиться на эмоциональной стороне истории.

Сегодня сложно представить The Last of Us без глубокого сюжета и сложных персонажей. С момента релиза первая часть стала одной из самых известных сюжетных игр в индустрии, получила продолжение и даже телевизионную адаптацию.

9
10
Комментарии:  10
ну после второй части - авторам видимо придется оставить попытки вернуть доверие фанатов к игре и ждать пока куколд дрюкман покинет студию, ибо всё что он теперь делает - оказывается лютым повесточным дерьмом, заведомо обреченным на провал и критику

13
K0t Felix

The Last of Us - по-настоящему великая игра

6
Giggity

А в итоге это тупо зомби стелс

3
SERgik 777

Мне понравилась

3
Trofikus

Ну как по мне, так в игре присутствует и история и боевка (скудноватая).
Наверное отпугивает больше линейность.

3
