Белла Рэмзи рассказала о более "мрачном" втором сезоне "Одних из нас"

Примечание редактора: в тексте содержится спойлер к видеоигре The Last of Us Part II.

Белла Рэмзи, исполнительница главной роли в сериале «Одни из нас», поделилась с журналом Vanity Fair информацией о втором сезоне.

«Этот сезон мрачнее. Это воистину история о мести, а также продолжение первого сезоне об опасностях безусловной любви», — сказала Рэмзи. По её словам, съёмки начнутся в конце года.

«Одни из нас» — телеадаптация видеоигры The Last of Us о мире, в котором человечество сразил эволюционировавший кордицепс. Спустя два десятилетия контрабандист Джоэл Миллер (Педро Паскаль) берётся вывести невосприимчивую к заразе девочку Элли (Рэмзи) за пределы карантинной зоны.

По сюжету второй части видеоигры Джоэл и теперь уже 19-летняя Элли живут в поселении с Томми Миллером. Во время патруля братья пропадают, а Элли отправляется на их поиски вместе с подругой Диной. Джоэла убивают на глазах у Элли, и тогда девушка клянётся отомстить убийце — Эбби Андерсон, чьи пути с главными героями уже некогда пересекались по касательной.

Первый сезон выходил с января по март. Создатели Нил Дракманн и Крэйг Мэйзин намекнули, что рассчитывают довести проект минимум до трёх сезонов.