Белла Рэмзи рассказала о более "мрачном" втором сезоне "Одних из нас"

Примечание редактора: в тексте содержится спойлер к видеоигре The Last of Us Part II.
Белла Рэмзи, исполнительница главной роли в сериале «Одни из нас», поделилась с журналом Vanity Fair информацией о втором сезоне.
«Этот сезон мрачнее. Это воистину история о мести, а также продолжение первого сезоне об опасностях безусловной любви», — сказала Рэмзи. По её словам, съёмки начнутся в конце года.
«Одни из нас» — телеадаптация видеоигры The Last of Us о мире, в котором человечество сразил эволюционировавший кордицепс. Спустя два десятилетия контрабандист Джоэл Миллер (Педро Паскаль) берётся вывести невосприимчивую к заразе девочку Элли (Рэмзи) за пределы карантинной зоны.
По сюжету второй части видеоигры Джоэл и теперь уже 19-летняя Элли живут в поселении с Томми Миллером. Во время патруля братья пропадают, а Элли отправляется на их поиски вместе с подругой Диной. Джоэла убивают на глазах у Элли, и тогда девушка клянётся отомстить убийце — Эбби Андерсон, чьи пути с главными героями уже некогда пересекались по касательной.
Первый сезон выходил с января по март. Создатели Нил Дракманн и Крэйг Мэйзин намекнули, что рассчитывают довести проект минимум до трёх сезонов.
Самая топовая 3 серия 1 сезона, всём смотреть
дайте угадаю гораздо больше афро мутантов и афро зомби :)
Будут чаще показывать Рамси крупным планом?
Ей только непослушных детей пугать!
НУ само собой, там же рамзи сниматься будет.. Сделают еще несколько третьих серий первого сезона. Я кстати таки не посмотрел ее. Просто пропустил))
гадкая актриса(