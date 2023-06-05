The Last of Us: Part 1 13.06.2013
8.6 4 896 оценок

Белла Рэмзи рассказала о более "мрачном" втором сезоне "Одних из нас"

Simple Jack
Новости

Примечание редактора: в тексте содержится спойлер к видеоигре The Last of Us Part II.

Белла Рэмзи, исполнительница главной роли в сериале «Одни из нас», поделилась с журналом Vanity Fair информацией о втором сезоне.

«Этот сезон мрачнее. Это воистину история о мести, а также продолжение первого сезоне об опасностях безусловной любви», — сказала Рэмзи. По её словам, съёмки начнутся в конце года.

«Одни из нас» — телеадаптация видеоигры The Last of Us о мире, в котором человечество сразил эволюционировавший кордицепс. Спустя два десятилетия контрабандист Джоэл Миллер (Педро Паскаль) берётся вывести невосприимчивую к заразе девочку Элли (Рэмзи) за пределы карантинной зоны.

По сюжету второй части видеоигры Джоэл и теперь уже 19-летняя Элли живут в поселении с Томми Миллером. Во время патруля братья пропадают, а Элли отправляется на их поиски вместе с подругой Диной. Джоэла убивают на глазах у Элли, и тогда девушка клянётся отомстить убийце — Эбби Андерсон, чьи пути с главными героями уже некогда пересекались по касательной.

Первый сезон выходил с января по март. Создатели Нил Дракманн и Крэйг Мэйзин намекнули, что рассчитывают довести проект минимум до трёх сезонов.

Кино и сериалы
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Комментарии: 6
Ваш комментарий
Alex19978

Самая топовая 3 серия 1 сезона, всём смотреть

7
Magnusss

дайте угадаю гораздо больше афро мутантов и афро зомби :)

1
Кей Овальд

Будут чаще показывать Рамси крупным планом?

0
DavieDzhons

Ей только непослушных детей пугать!

0
Алексей20112

НУ само собой, там же рамзи сниматься будет.. Сделают еще несколько третьих серий первого сезона. Я кстати таки не посмотрел ее. Просто пропустил))

0
bohdan2015

гадкая актриса(

-1