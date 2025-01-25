Для PC-версии The Last of Us: Part I вышло обновление 1.1.4 - в нем исправили ошибки и добавили поддержку FSR 3.1

Как стало известно, вчера компания Sony и разработчики из Iron Galaxy выпустили новое обновление 1.1.4 для PC-версии The Last of Us: Part I. В нем разработчики добавили поддержку FSR 3.1 и исправили ряд неприятных ошибок в игре.
Основные изменения:
- Добавлена поддержка AMD FSR 3.1 Super Resolution;
- Добавлена поддержка AMD FSR 3.1 Frame Generation;
- Исправлена проблема с рендерингом, которая могла возникнуть на телевизорах при использовании NVIDIA DLSS или AMD FSR;
- Исправлена проблема, которая могла возникнуть при взаимодействии с генератором, когда враги находились рядом;
- Исправлена проблема, из-за которой фонарик Джоэла включался при осмотре определенных предметов, несмотря на нахождение под прямыми солнечными лучами;
- Исправлена проблема преобразования текста в речь, из-за которой клавиша "M" не считывалась при назначении функции.
The Last of Us: Part I доступна на PC и PS5.