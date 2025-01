Для PC-версии The Last of Us: Part I вышло обновление 1.1.4 - в нем исправили ошибки и добавили поддержку FSR 3.1

Как стало известно, вчера компания Sony и разработчики из Iron Galaxy выпустили новое обновление 1.1.4 для PC-версии The Last of Us: Part I. В нем разработчики добавили поддержку FSR 3.1 и исправили ряд неприятных ошибок в игре.

Основные изменения:

Добавлена ​​поддержка AMD FSR 3.1 Super Resolution;

Добавлена ​​поддержка AMD FSR 3.1 Frame Generation;

Исправлена ​​проблема с рендерингом, которая могла возникнуть на телевизорах при использовании NVIDIA DLSS или AMD FSR;

Исправлена ​​проблема, которая могла возникнуть при взаимодействии с генератором, когда враги находились рядом;

Исправлена ​​проблема, из-за которой фонарик Джоэла включался при осмотре определенных предметов, несмотря на нахождение под прямыми солнечными лучами;

Исправлена ​​проблема преобразования текста в речь, из-за которой клавиша "M" не считывалась при назначении функции.

The Last of Us: Part I доступна на PC и PS5.