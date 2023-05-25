Для ПК-версии The Last of Us Part 1 вышел небольшой хотфикс 1.0.5.1

Naughty Dog сообщила о выходе небольшого хотфикса 1.0.5.1 для ПК-версии The Last of Us Part 1. Свежий хотфикс должен в первую очередь улучшить стабильность игры. Скорее всего разработчики работают над более крупным патчем, но даты выхода пока нет — возможно он появится на следующей неделе. Патч небольшой и весит всего 36 МБ, что по сравнению с огромным размером обновления 1.0.5.0 кажется не очень значительным.
В 1.0.5.1 исправлении исправлены следующие ошибки:
- Общие улучшения стабильности
- Исправлен сбой при загрузке, затрагивающий все графические процессоры Intel Arc
- Улучшена стабильность для некоторых графических процессоров AMD во время длительного прохождения игры
Респект что не забросили, но первое впечатление от порта было сильно испорчено
та да, да и сейчас не шибко хорошее впечатление, видно же игруха хороша, но играть просто не получается
Прошел игруху на патче 1.0.4 Понравилась хоть и реиграбельность малая.Следующий раз пройду как выйдут все патчи и возможно обновлю железо