The Last of Us: Part 1 13.06.2013
8.6 4 799 оценок

Для ПК-версии The Last of Us Part 1 вышел небольшой хотфикс 1.0.5.1

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butcher69
Новости

Naughty Dog сообщила о выходе небольшого хотфикса 1.0.5.1 для ПК-версии The Last of Us Part 1. Свежий хотфикс должен в первую очередь улучшить стабильность игры. Скорее всего разработчики работают над более крупным патчем, но даты выхода пока нет — возможно он появится на следующей неделе. Патч небольшой и весит всего 36 МБ, что по сравнению с огромным размером обновления 1.0.5.0 кажется не очень значительным.

В 1.0.5.1 исправлении исправлены следующие ошибки:

  • Общие улучшения стабильности
  • Исправлен сбой при загрузке, затрагивающий все графические процессоры Intel Arc
  • Улучшена стабильность для некоторых графических процессоров AMD во время длительного прохождения игры
ПК Обновления
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Комментарии: 3
Ваш комментарий
JackReacher

Респект что не забросили, но первое впечатление от порта было сильно испорчено

4
janerossi

та да, да и сейчас не шибко хорошее впечатление, видно же игруха хороша, но играть просто не получается

1
stdeal

Прошел игруху на патче 1.0.4 Понравилась хоть и реиграбельность малая.Следующий раз пройду как выйдут все патчи и возможно обновлю железо

1