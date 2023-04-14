Для ПК-версии The Last of Us Part 1 вышло крупное обновление v1.0.3.0 ©

Naughty Dog продолжает работать над тем, чтобы довести ПК-версии The Last of Us Part 1 до ожидаемого уровня качества. Для игры уже было выпущено несколько небольших хотфиксов, чтобы устранить некоторые из наиболее заметных проблем и на прошлой неделе вышел первый крупный патч на 15 ГБ, который привнес некоторое количество улучшений, но глобально ничего изменил. Только что был представлен второй патч, размер которого составляет почти 9 ГБ.

Вы можете ознакомиться с полной версией примечаний к патчу ниже под спойлером:

Спойлер

Добавлены новые опции совместимости аудио (Параметры > Аудио > Совместимость)

Режим вывода: Настройка того, какие звуки будут воспроизводиться через пространственный звуковой драйвер ОС. Выберите другие настройки, если вы слышите приглушенный, отсутствующий или необычно тихий звук. Если, например, музыка или диалог во время сцен звучат ненормально тихо, попробуйте использовать режим Spatial вместо Hybrid по умолчанию.

Задержка: Регулировка короткого периода задержки между запросом звукового эффекта и его воспроизведением. Более высокая задержка повышает надежность воспроизведения звука, особенно на процессорах с низкими характеристиками. Увеличьте это значение, если вы испытываете всплески, щелчки или искажения звука. Более высокая задержка также решает проблемы с аудиоинтерфейсами, настроенными на большой размер буфера, и некоторыми беспроводными наушниками. Примечание: Чтобы изменения вступили в силу, необходимо перезапустить игру.

Обновлены элементы управления клавиатурой и мышью (KBM), чтобы игроки могли переназначать клавиши со стрелками.

Обновлен пользовательский интерфейс (UI) 'Building Shaders %', чтобы прогресс отслеживался более равномерно

Восстановлено звуковое сопровождение в конечных кредитах, доступ к которым осуществляется через основную игру, Left Behind или меню Extras.

Исправлена ошибка, которая могла возникнуть при открытии коллекционных предметов в пользовательском интерфейсе рюкзака, а затем при попытке перезапустить или выйти из игры

Исправлена ошибка, которая могла возникнуть при сидении (в течение длительного времени) или входе в боевые зоны

Исправлена проблема, из-за которой качество текстур в игре было ниже, чем при целевом значении качества

Исправлена проблема, из-за которой пользовательский интерфейс рюкзака игрока мог не отображаться после изменения масштаба рендеринга (Options > Display > Resolution Scaling > Scaling Mode > Render Scale)

Исправлена проблема, из-за которой вражеский NPC мог принять Т-образную позу, если Джоэл выполнит однократный быстрый поворот, удерживая врага.

Исправлена проблема, из-за которой переключение фонарика персонажа игрока могло привести к кратковременному заметному смещению окружения

Исправлена проблема, из-за которой использование фонарика в темных областях могло привести к искажению освещения

Исправлена проблема, из-за которой освещение и туман могли отображаться с пониженным разрешением на настройках Ultra

Исправлена проблема, из-за которой пользовательский интерфейс использования VRAM не обновлялся должным образом при снижении разрешения дисплея

Исправлена проблема, из-за которой отражения воды могли выглядеть искаженными или пикселированными

Исправлена проблема, из-за которой подсказки пользовательского интерфейса Quicktime Events не отображались на минимальных настройках

Исправлена проблема, из-за которой быстрое перемещение влево и вправо при прицеливании могло привести к непреднамеренному смещению камеры

Исправлена проблема, из-за которой отслеживание коллекционных предметов в клиентах Steam и Epic не совпадало с отслеживанием коллекционных предметов в игре, что препятствовало разблокировке достижений

Исправлена проблема, из-за которой при игре на более высоком FPS анимация игрока могла воспроизводиться некорректно

[Фоторежим] Исправлена проблема, из-за которой программа чтения экрана не регистрировала входы KBM 'Move' и 'Rotate'

[Фоторежим] Исправлена проблема, из-за которой после скрытия меню отображение статистики производительности (HUD) оставалось видимым.

[Lakeside Resort, Bus Depot] Увеличена активная загрузка для уменьшения времени загрузки во время игрового процесса

[Город Билла] Исправлена проблема, из-за которой игроки могли потерять возможность отменить перезарядку во время висения в ловушке Билла

[Дамба Томми] Исправлена проблема, при которой взаимодействие с учебным пособием заставляло игрока взять пистолет El Diablo и блокировало движение камеры

[The University] Исправлена проблема, из-за которой после того, как Джоэл пинком открывает дверь, подсказка ближнего боя исчезала, пока он боролся с вражеским NPC.

[Курорт Лейксайд] Исправлена проблема, из-за которой во время боя мог отображаться экран загрузки

[Lakeside Resort] Исправлена проблема, из-за которой игрок не мог вести ближний бой с помощью кулаков после боя с боссом Дэвидом

[Автобусный парк] Исправлена проблема, из-за которой геометрические фигуры становились поврежденными или взрывались

[Новая игра+] Исправлена проблема, из-за которой режим "Новая игра+" игнорировался при выборе главы, несмотря на то, что это была последняя загруженная игра «Оставшиеся позади»: Восстановлен звук в финальной флэшбэк-сцене с Элли и Райли

Исправлена ошибка, возникающая при включении генератора, когда у Элли и Джоэла включены пользовательские скины

Исправлена проблема в торговом центре, когда баннеры над разрушенным магазином Pixitek заметно мерцали после выхода из зоомагазина

Исправлена проблема, при которой после изменения размера игры в оконном режиме кулон Райли не сохранял соотношение сторон при вращении Доступность Исправлена проблема, из-за которой игроки не могли использовать экранную лупу с элементами управления КБМ Локализация [Немецкий] Обновлен перевод пользовательского интерфейса шейдеров

[Упрощенный/традиционный китайский] Исправлена проблема, из-за которой глифы не отображались должным образом Магазин Epic Games Исправлена проблема, из-за которой достижение "Знакомство с вами" не разблокировалось во время естественного прохождения игры Steam Исправлена проблема, из-за которой споры в мире могли выглядеть поврежденными или блочными Steam Deck Исправлена проблема, из-за которой родной пользовательский интерфейс перекрывал подсказку 'Look'

Исправлена проблема, из-за которой функция датчика движения DualSense™ могла не регистрировать, когда игрок встряхивал камеру, чтобы поправить фонарик, при появлении соответствующего запроса

[Left Behind] Увеличен размер пользовательского интерфейса кнопки мини-игр в аркаде AMD Исправлена проблема, из-за которой переключение фонарика персонажа игрока могло привести к кратковременному повреждению окружения, если был включен AMD FSR 2 Nvidia Исправлена проблема, из-за которой запуск игры на ультра настройках на графических процессорах Nvidia мог привести к повреждению графики или сбою во время игрового процесса

Исправлена ошибка, которая могла возникнуть при загрузке сохранения на графическом процессоре Nvidia

Исправлена проблема, при которой изменение настроек NVIDIA DLSS Super Resolution Sharpening не имело эффекта

[Nvidia 3070 GPU] Повышен уровень детализации волос персонажей, чтобы они выглядели менее растрепанными

The Last of Us Part 1 доступна на PC и PS5.