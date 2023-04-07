The Last of Us: Part 1 13.06.2013
8.6 4 128 оценок

Для ПК-версии The Last of Us Part 1 вышло первое крупное обновление

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butcher69
Новости

The Last of Us Part 1 получила плохой порт на Пк, но Naughty Dog работает за кулисами, пытаясь довести игру до ожидаемого уровня качества. Для игры уже было выпущено три хотфикса, чтобы устранить некоторые из наиболее заметных проблем, а теперь появился первый крупный патч на 15 ГБ.

Новое исправление в первую очередь касается проблем с нагрузкой на процессор, также были устранены различные сбои. Вы можете ознакомиться с полной версией примечаний к патчу ниже под спойлером:

Спойлер
  • Исправлена ошибка, которая могла возникнуть при быстром переключении между эскизами скинов персонажей
  • Исправлен сбой, который мог произойти на версии 1.0.1.6 во время загрузки шейдеров при первой загрузке игры
  • Исправлен один известный сбой, который мог произойти случайным образом во время игрового процесса
  • Обновлена потоковая передача текстур для снижения загрузки процессора
  • Исправлена проблема, из-за которой аналоговые стики контроллеров DualSense и Xbox One не срабатывали
  • Исправлена проблема, из-за которой посторонние SFX воспроизводились в главном и внутриигровом меню "Опции"
  • Исправлена проблема, из-за которой резкость настройки Depth of Field (Options > Graphics > Post-Effects Settings > Depth of Field) могла меняться в зависимости от настроек Render Scale (Options > Display > Resolution Scaling > Render Scale).
  • Обновлен пользовательский интерфейс настроек графики (Опции > Графика) для точного отображения использования VRAM
  • Исправлена проблема, при которой настройки качества текстур окружения (Параметры > Графика > Настройки текстур > Качество текстур окружения) не отображали правильное использование VRAM
  • Исправлена проблема, при которой всплывающее окно для включения диагностики после сбоя не появлялось
  • Исправлена проблема, из-за которой некоторые артефакты и текстуры скинов оружия не отображались должным образом
  • Исправлена проблема, из-за которой пользовательский интерфейс подсказок отображался некорректно
  • Исправлена проблема, из-за которой прокрутка колесом мыши в меню с выпадающими опциями могла ускоряться быстрее, чем предполагалось
  • Увеличена активная загрузка для уменьшения времени загрузки при прохождении игрового процесса
  • Исправлена проблема, при которой ориентация камеры могла искажаться относительно положения курсора после выхода из меню "Пауза
  • [Фоторежим] Исправлена ошибка, из-за которой камера не поворачивалась во время работы на вкладке "Освещение".
  • [Карантинная Зона] Исправлена проблема, из-за которой игрок и персонажи-друзья могут внезапно стать мокрыми во время игрового процесса
  • [Карантинная Зона, Оставшиеся позади] Исправлена проблема, из-за которой освещение и текстуры могли мерцать во время игры
  • [The Outskirts] Исправлен разрыв в геометрии, видимый во время игрового процесса
  • [Окраина] Исправлена проблема, из-за которой анимации могли не загружаться во время игрового процесса
  • [The Suburbs] Восстановлены эффекты разбивания окон и тряски машин во внутриигровом кинематографе снайпера
  • [Дамба Томми] Исправлена проблема, из-за которой анимации лошадей не загружались во время внутриигрового кинематографа
  • [Автобусный парк] Исправлена проблема, из-за которой водные эффекты могли выглядеть нечеткими во время игрового процесса
  • [Лаборатория светлячков] Исправлена проблема с LOD, из-за которой шлемы вражеских NPC могли исчезать или выглядеть поврежденными

Дополнение "Оставшиеся позади"

  • Исправлена проблема, при которой выстрелы из водяного ружья попадали в Райли, но не регистрировались при использовании замедленного движения с отключенной синхронизацией V-Sync
  • Исправлена ошибка, которая могла произойти при следовании за Райли в торговом центре
  • Улучшен уровень детализации в магазине на Хэллоуин
  • Исправлен сбой, который мог произойти при запуске необязательного разговора на плакате Affordable Getaways
  • Исправлена проблема, из-за которой текстуры элементов повествования в cutscene выглядели некачественными
  • Обновлена схема управления ESDF в аркадной мини-игре для использования 'G' в качестве клавиши alt, чтобы лучше соответствовать вводу удара в геймплее

Доступность

  • Исправлена проблема, из-за которой экранная лупа могла не работать
  • Исправлена проблема, из-за которой значок направления навигационной помощи мог пролезать сквозь модель персонажа игрока

AMD

  • Исправлена проблема, при которой к графическим процессорам AMD серий RX 5700 и RX 6600 применялись неверные значения по умолчанию для графических настроек

Steam Deck

  • Исправлена проблема, из-за которой кэширование PSO могло зависнуть при 50% завершении игры
  • Исправлена проблема, при которой подключение контроллера DualSense во время просмотра сцен из меню Cinematics могло заставить игрока вступить в игровой процесс
  • Скорректирован пользовательский интерфейс для отображения элементов управления Steam Deck в меню Screen Magnifier
  • Скорректировано позиционирование элементов HUD оружия и здоровья

Версия для магазина Epic Games

  • Исправлена проблема, из-за которой достижение "Кто хороший мальчик?" не разблокировалось, несмотря на то, что игрок выполнил все требования
  • Исправлена проблема, из-за которой небо могло отображаться черным

The Last of Us Part 1 доступна на PC и PS5.

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120
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Комментарии: 296
Ваш комментарий
Trofikus

А изначально они игру совсем не тестили? Чтобы потом вот такой патч выпускать.

78
Да не важно

Нет,а зачем.И так схавають.

А люди будут искать как исправить Ошибки и Оптимизировать игру. Модами и тд.

41
Porsche911GT3RS

конечно не тестили. Пост ковидное время же. Никто не держит команду тестировщиков, это дорого даже для майкрософт. А на удалёнке сыкотно им передавать, риск утечки игры большой, хотя в итоге игру и так спиратили в день релиза.

-20
medusious

тестили и все прекрасно знали, но Сони дал им срок, вот они и его выпустили в срок

11
ODINOCHKA_97

так же и Cyberpunk 2077 не тестили

0
no-des

А изначально ты похейтить заходил,или так совпало?)

0
Голубая Логуна

Обновил, нечего не изменилось, от слово совсем, даже ФПС на 1% выше не стал, как были долгие загрузки, так и остались

Кстати, компиляция шейдеров снова появилась, но с 98% и долгое время не заканчивалась, минут 15 точно.

44
RSV_GAMER_1987

ведро свое обнови для начала!

-130
Velikiy Guru RSV_GAMER_1987

А что ты знаешь о его ведре?

24
Голубая Логуна RSV_GAMER_1987

RTX 2060 Asus Strix

I5 10400f

16gb(3200cl16)

Игра на SSD стоит Samsung 980 500GB

И у кого ведро теперь?

20
AsusPro Голубая Логуна

Пойдет агрегат)

4
FlexGum Голубая Логуна

Как идёт? Проц немного слабоват уже, но не ведро.

2
FURYbushmaster

жаль что не снизили жор видеопамяти

17
BoomGoTinko

? , стандартно кушает 10-12гб , все новые тайтлы так жрут

-90
FURYbushmaster BoomGoTinko

поверь новые тайтлы столько не жрут)

53
BoomGoTinko FURYbushmaster

хз , играю щас в 3 игры , на 3440х1440 10-12 гб стандартно жрет !

-32
SleepyGamer FURYbushmaster

Re4R с трассировкой больше 10 Гб может жрать.

4
FURYbushmaster SleepyGamer

ну тут нет RTX))))

10
saa0891

Alpha build edition за фул прайс,красавцы,видимо качать репак всё ещё рано.

13
Xplitx

100р акк с резиком и tlou , зачем качать пиратки не понятно

-9
DedaSlava Xplitx

Я , всегда пробую на пиратке , что бы знать , стоит брать или нет ....

2
Big and Fat Xplitx

Т. е. платить за каждый акк, ради одной игры это лучше по твоему? Прошёл и забыл, а акк дальше по рукам пошел...

3
Big and Fat

Или как вариант Alpha bullsh1t edition.

1
saa0891 Xplitx
100р акк с резиком и tlou , зачем качать пиратки не понятно

А зачем вообще этот геморрой с аккаунтом и оплатой,когда можно скачать репак и не парится.

3
trainkoher

- Обновлена потоковая передача текстур для снижения загрузки процессора

уже не плохо

10
riptor2012

Чуда не будет, я три раза удалял, больше и скачивать не потяге...Там гляди уже и новые игры выйдут, с нормалньой оптимизацией!

9
L1no

После игры, сериал вообще полное дерьмо) И интересно из чей фантазии больной высралась 3 серия?

8
OakSorcerer

Из фантазий дракмана, он же и оригинал писал, просто время было такое, что гейство била засунули в письмо. Теперь же гейство должно быть обязательно показано во всех подробностях, в США законы такие.

1
Mystic_Fox

Норм так патчище, а говорили на 3 гига будет, ну теперь ждём когда сюда загрузят

7
kipriot2000

Короче качну через месяцок где-то)). Пока её окончательно допилят до вменяемого состояния. Ещё и драйвера Nvidia подкинет новые.

А то дрючево со всякими хотфиксами и модами надоело

6
zjkjt

"Исправлена проблема, при которой выстрелы из водяного ружья попадали в Райли, но не регистрировались при использовании замедленного движения с отключенной синхронизацией V-Sync"

Вот эта проблема у меня была, не мог понять почему я в Райли попадаю а это не как не отображается, в итоге мини игра была проиграна.

5
DarkVOLF

Мне вообще бессмертные типы в сюжетке попадались. В городе каннибалов. Баг видимо какой-то. Но как же забрали вылеты. Это звездец

0
EvilRabbit
Вот эта проблема у меня была, не мог понять почему я в Райли попадаю а это не как не отображается, в итоге мини игра была проиграна.

такая же хня была

0
Porsche911GT3RS

Разрабы naughty dog в гостях у разрабов порта.

Порт, индийский порт, за три тенге, так выгодно...

Спойлер
5
АLEX86

Про оптимизацию ни слова нет. Этим они собираются заниматься эти пи... ры. Почему эта игра жрёт в два раза больше фпс, при такой же или чуть лучшей картинке чем в том же Анче 4.

5
KARTE3

Да и то не лучше, лучше она только на ультра, но для такой картинки типа 10гб памяти это бред

1
agula98

Ну через годик глядишь и исправят

4
Denn132

Кокраз многие себе видеокарты помощней возьмут.

1
FlexGum
Обновлена потоковая передача текстур для снижения загрузки процессора

А вот это мощно

3
BoomGoTinko

Это да , а то жрет 40-50% на 13900к оО

0
kolinmah BoomGoTinko

У меня 90% на 5600х

0
LeatherFace66687

а когда он будет тут то?

3
todamad

через пару часов

1
LeatherFace66687 todamad

ждёмс

1
todamad LeatherFace66687

это при условии что кто-то выгрузит :D

0
zetram

При повороте камеры рывки остались или теперь все норм?

2
3Dionis

В общем, судя по комментам, ощущения от патча примерно такие

2
Dakini

15 гб и ни слова о оптимизации. Короче допиливать еще целый год будут этот брак

2
FanQuartz

будут тянуть до последнего, чтобы люди пошли скупать новое мощное железо

1
Dakini FanQuartz

Да пошли они с этими играми, пойду лучше с девчулями гулять.

4
casper1k

Ну ждемс и проверяем)

1
Predator556

Кто знает пофиксили ошибку нехватки памяти? Если что у меня 16 оперы, 1050ти видео

1
pos.aleks

У меня вылезала такая ошибка, я вручную увеличил файл подкачки до 16 гб и перестала вылезать

0
SkyraX
ожидаемого уровня качества

мой ожидаемый уровень качества это дайс гон или хотябы унчартед4 в нынешнем виде, но не то поедлие ластофус, что имеем, да блин даже хоризон с огромным открытым миром имел более лучшую оптимизацию и играбельность, чем этот коридор, просрали оптимизон так просрали, если не доведут хотябы до уровня унчартед, то это будет провал

1
JIoMTuK

это уже провал

0
Фарид Анварли

Патч попробую залить на сайт завтра, сразу предупреждаю, патч весит больше 20гб, целесообразно будет перекачать всю игру или ждите когда я патч отдельно залью на сайт.

1
todamad

торрен просто сделай

3
Фарид Анварли todamad

Если что торрент сделаю

1
TRADS80

А на сайте новый патч будет выложен?

1
Andrew Nash

А там, где ты скачал игру - думаешь, не будет? Перехешируешь раздачу, сегодня на трекеры должны выложить

2
TRADS80 Andrew Nash

Вот не понимаю я как перехишировать, честно. Объясни добрый геймер.

0
SleepyGamer

Ну что могу сказать - определенно после патча стало лучше. Если раньше игра у меня иногда фризила (когда процессор грузился на 100%), то теперь такого нет - нагрузка пусть не прям значительно, но действительно снизилась. Игра стала загружаться намного быстрее (раньше казалось, что она стоит не на SSD, а на древнем убитом харде), фреймтайм ровный. Что касается оптимизации - то тут да, особо ничего не изменилось - игра по прежнему очень требовательна к видеокарте, ждать что она будет хорошо идти на каких-нибудь затычках по типу 1050 Ti и RX 560 не стоит.

1
Skorskis

пощупал обновленную игру на двух нотах (интересно будет владельцам нотов)

i7-10750H/32ddr4/1660ti, о 60 фпс с настройками на хорошую графику можно не мечтать. С настройками отк/низко/средне/высоко ну 30-40 залочить. в принциппе играбельно, но дискомфорт ощущается. В принципе патч вплане производительности ни чего не изменил для такого железа, нот стал тише работать, скорость компеляции и загрузки сейвов увеличилась. Вылетов нет, но и не было на релизной версии.

средние настройки. лока съёмки довольно прожорливая. выбрал её. в большинстве же мест гораздо всё плавнее

Спойлер

высокие настройки

Спойлер

рендомную не вижу смысла делать, там сам настроит как считает лучшим для себя.

i7-12700H/16ddr5/3070ti, залочено на 60, настройки ультра, кроме 3 текст настроек. Поправили меню настроек,теперь работает адекватно. Я увеличил с последнего патча настройки, но игра всё равно крепко держит 60, респект, в этом месте подало при более низких настройках до 51. Компеляция 2х % была мементальна, скорость загрузки увеличилась. Вылетов нет, хотя не было и на релизе. Не стал снимать, лоу, мид, хай, сразу ультра (без 3х).

Спойлер

на мой взгляд всё даже очень не плохо, правки игры идут в нужном направлении. Еще раз, это нотбуки.

1
Azanty

Ну клёво, и деньги пускай ждут после исправлений, если не передумаю конечно, всё таки народный магазин нужно поддерживать, а всякое кривое и нелепое можно (но это не точно) купить в любой момент...

0
Arisius

Будем проверять. Но веры мало.

0
SleepyGamer

Ну и как там, теперь 6/12 процессоры не долбятся в 100% нагрузки?

0
arg22

И на релизе не долбилось, все норм было. 70%. 12400f

-1
SleepyGamer arg22

Это в основном. В некоторых моментах до 100% доходило на 11400

0
arg22 SleepyGamer

Тогда должны были бы быть фризы и подтормаживания. Но не замечал такого: пол игры прошёл, если не больше.

-1
SleepyGamer arg22

Я больше половины прошел, как раз во второй половине такое было, фризы и все такое в некоторых локациях. Немного помогло ограничение частоты кадров на 60.

0
Krizzer1 SleepyGamer

У меня Ryzen 5 5600х и тоже в некоторых местах проц пыхтел под 100% и из-за этого недогруз был по видеокарте.

0
Sainttear

Кто нибудь поиграл уже?

0
РикоЧико

Киньте с ЛС кто откуда качает. На плойке кучу раз проходил, хочу своё железо потестить.

0
FURYbushmaster

четко снизили нагрузку на проц)

0
cas93

Ура!!!
а фпс стало больше?

0
Midnigth cas93

нет

0
Starkillerrr

А где скачать его

0
gloccc

Мдэ , у меня единственная проблема в игре со старта это дёрганое управление мышью ( которое до сих пор не исправили ) . Судя по тому , что эта проблема до сих пор есть в Анчартеде , здесь исправления так же ждать не стоит .

0
macsim702

Не стоит, эти обе игры заточены под геймпад. Анч проходил на паде из-за этого.

-2
gloccc macsim702

Геймпад то у меня есть боксовский , но в тпс и фпс играть на паде у меня так себе получается , а помощь с автоприцеливанием включать не горю желанием . Так что видимо придётся доигрывать с дёрганой мышью .

1
beyskard macsim702

пишут что проблема с геймпадами при повороте камеры

1
vartexxx

60 минут компиляция шейдеров - 33%.
MSI GE76 Raider 10UH - i7-10870H RTX 3080(16GB) 64 GB RAM 2TB SSD.
Нормальный апдейт, хорошо и приятно.

0
SleepyGamer

Повторная компиляция что ли?

0
Голубая Логуна SleepyGamer

Да, но у меня с 98% началась, и минут 15

0
KARTE3

Ну как оно, люди добрые, помогло?

0
Starkillerrr

А скачать то можно где-то эту обнову кто небудь может скинуть где ее скачать

0
Denn132

Комп улетел вапще через окно полетел.

0
veterrock

Всем привет,есть кто уже поиграл с этим патчем?Оптимизацию поправили и вылеты?

0
ARESS_777

Скиньте ссылку на обновку, тут сомневаюсь что появится, тк размер

0
Фарид Анварли

попробую залить сюда, но не знаю огрчания сайта по размеру.

0
ARESS_777 Фарид Анварли

Мне кажется не прокатит:(

0
qqVq

Наивно думать что оптимизацию и кривое управление когда-нибудь исправят, это уже не выгодно, все равно продажи обвалились и пошли возвраты. Будет как с Киберпанком, выпустят ещё несколько патчей как имитацию деятельности и забьют. Про душный однообразные геймплей вообще молчу, надо поновой делать нормальный ремейк.

0
ARSEN67RUS

а как патч скачать

0
Raven_68

А я вчера всю прошел до конца... Работала нормально, даже без шейдоров, которые грузились постоянно после обновлений драйверов, версий игры и прочая... Да, загружена система сильно была, но было играбельно. Если исправили косяки, то пройду еще раз на более высоких настройках графики)

0
No more drugs

Спасибо за бета тест, говорили они)))

0
DarkVOLF

У меня игра шла хорошо, в плане фпса. Единственное что прям вымораживало - это вылеты. Очень часто крашило, начиная с середины игры +-. Под конец так вообще почти в каждой сцене краш

0
PigiSigi

и? играть уже можно в этот огрызок или подождать.

0
Raimond39

Скажите, это нормально что у меня проц не нагружается больше 20% на любом патче?

0
Голубая Логуна

Это отлично

Главное чтобы видеокарты была 98-99%

3
Zit

в игре сказали хрень показывает)

https://ibb.co/SN92tVg

вот мой скрин с 12900KF, грузится 4 ядра и нагрузку RTSS показывает 48%, т.е. считай 50%.

на рутрекере тоже видимо один чел там про свой 5700x пишет что у него на 20% еле грузится.

0
touchinvisible

У меня видюха не нагружается)

0
Zit touchinvisible

а фпс сколько?

0
touchinvisible Zit

Поначалу около 60-70, затем начинает снижаться до 30-40, видюха грузится нестабильно 10-25-15-40%

0
kolinmah

Ну нафиг, допройду игру на патче 1.0.0.6. А там через годик и перепройду со всеми патчами.

0
FURYbushmaster

Я уже не понимаю, это фишка игры такая или нет, геймплей на 80 кадрах, все равно рваный🤷

0
yukon35

А где его скачать?

0
Adbraxas

До обновления было всё нормально, теперь при первом же запуске игра начала вылетать... пздц.

0
ivcsamara

Удали папку с шейдерами и пусть по новой перекомпилируются, папка psolibs

0
touchinvisible

Вот многие жалуются на высокую загрузку цп во время игры, а у меня видюха простаивает, на 10-50% всего загружена, собственно поетому падает до 30 фпс, как это фиксануть?

5600 32gb 6700xt

0
SleepyGamer

Дрова последние стоят? Я на такой карте в 2К играю без проблем.

1
touchinvisible SleepyGamer

Да, последние

0
redbull7575

Ребять есть где скачать?

0
Xplitx

Проц всё так же в 100 долбится - лицуха 3070ti 12400f 32 3600

0
SleepyGamer

Странно - я на 11400f заметил, что нагрузка на проц снизилась.

1
StAfForD_94

Iron Galaxy Studios, LLC — американская компания, разработчик компьютерных игр. Была основана в августе 2008 года Дэйвом Лэнгом и располагается в Чикаго, Иллинойс. Но почему то там одни индусы

0
Den558

Мде...

0
Max P

Кошмар какой, на 3050 вообще неиграбельно! И это даже не максимальные настройки графики.

0
Treiv

при любых пресетах графики фпс вообще не меняется, стоит на 35-45 фпс, что поменялось, так это только скорость компиляции шейдеров и не больше

0
Локьютос

Что это за патч такой без номера)

выходит это фикс)

0
typo_ron1n

В steam после закачки 15гб, пишет что отказано в доступе и не дает завершить загрузку. Что с этим делать?

0
Relaxy

у меня загрузилось в стиме и я уже в игре тестирую

0
MeduzaRUS

15гб нормас

0
ivaluev2015

После обновления играть стало немного стабильнее. НО!

Перейдя в режим слуха "Q", игрок приседает и больше не встаёт. Спасает кнопка бега. Это полбеды. Перейдя в настройки управления и нажав на персонализацию внизу, игра зависает напрочь.

В остальном, температуры стали ниже, нагрузку на проц вроде подкорректировали...

Видюха так и долбится в свой потолок... Но играть можно...

0
Кузбасс

а где можно это обновление скачать?

0
RSV_GAMER_1987

в интернете

0
hyper1

ну и, почему патча до сих пор нету на торрентах?

0
RSV_GAMER_1987

есть на игрухе,качаю уже

0
hyper1 RSV_GAMER_1987

Дай ссылку в личку, плз

0
СССР2

Тут повысился ФПС на карточке 1060. И хорошо повысился, ровнее идет

0
Sneaky Pete

Мда… через год видмсо надо будет к ней вернуться. Пока все печально

0
RSV_GAMER_1987

с новым патчем все работает огонь,i710700k.rtx3080ti.32gb

0
SaintsFlot

не вижу хоть одного исправления которое бы подняло FPS на 1660S

0
Апостлс

не поменялась ничего

-1
NegativePolygon

Можно скачивать? Ушли проблемы с оптимизаций и т.д. А то я скачивал когда вышла игра и невозможно было нормально поиграть!

-1
Lex-one

Нельзя

0
tvorog8088

Смысла второй раз проходить нет, раньше надо было.

-1
inkomniak

У меня на RX6600 все летает на ултрах☺️

-1
torn22

у меня на 6600 хт 1080 на средних норм,на высоких в боях прилагивает😁

0
Relaxy

не знала что 6600 выдает 15 гигов видеопамяти )))

-1
tason33

Тут многие пишут что от этой игрульки камень грузится как миниму на половину, а то и на все 100%. Странно но на бучном і12700Н загрузка всего 1-4%. Видяха само собой в сотку грузится, а оперативы кушает что то около 19-20гигов. До последнего неофициального хотфикса nvidia регулярно вылетала на рабочй стол с какой то там непонятной ошибкой. После обновы драйвера вроде все стабилизировалось. Вот даже не знаю стоит ли качать эту обнову на 15гигов.

-2
Velikiy Guru

Программу мониторинга используй нормальную.

0
Lex-one

Чем ты посмотрел свои 1-4%? Вв игре?

Если даже не шаришь открой диспетчер задач зайди в игру поиграй и посмотри по графику как у тебя реально был загружен процессор.

0
LeatherFace66687

ну когда появится этот патч))

-2
alan_wake1990

Так будет патч сдесь или нет? выложат его сюда?

-3
antishok80

Ну а почему не выложили для скачивания как первые микропатчи?

-3
antishok80

Где ссылка то для скачивания? Для прошлых микропатчей сразу же выкладывали

-3
medusious

вряд ли выложат, потому что это не микропатч, этот 15 гб весит, так что перекачивай репак

1
RSV_GAMER_1987 medusious

репака нет еще последнего!

0
medusious RSV_GAMER_1987

на игрухе со вчерашнего дня уже есть

1
RSV_GAMER_1987 medusious

щас заценим

0
Nvidia VS Amd

Проблема в этой игре, это лишь высокая температура проца и компиляция шейдеров в меню при установке новых драйверов. В остальном игра работает идеально. Вылетов, статтеров, фризов лагов и прочей ерундистики лично я и вовсе не заметил.

-5
Аналиус

мне уже по барабану , я прошел игру!

-6
Да не важно

Бля грац тебя.Тогда что ты тут делаешь?)))) Прошел он игру.

2
Аналиус Да не важно

хвастаться

2
EvilRabbit Да не важно

я тоже уже прошел, и мне интересно что они патчат и как это будет влиять на производительность

0
Lex-one Аналиус

9 лет назад прошел. Ля ты слоупок.

0
Аналиус Lex-one

слышь я 15 лет назад!!

0
пекота

Хм, откуда такой интерес к игре десятилетней давности.

-6
FanQuartz

Наверное, потому что эта история нравится людям, она вызывает у них сильные эмоции и им хочется ещё раз это пережить. Тем более она была на приставках, теперь и игроки на PC смогут пережить её реально, а не по видео.

-1
Dok Rolf

Кто эти люди у которых ничего не работает, на чем они играют огромный вопрос. Уже всю игру прошел без единого вылета, бага итд.

-8
Женя Астраханцев

Наивные чукотские мальчики)) Это НЕКСТГЕН игра!! Многолетний труд! Вложены сотни лямов! Вы реально думаете что кто то будет целиком переделывать игру под древние или обрезанные железки?)) Блин ну вроде же взрослые люди...

-20
medusious

некстген, ага

10
Женя Астраханцев medusious

А что не так?

Игра с ПС5. Ну покажи мне игру с такой детализацией.

-5
Executor666

Судя по написанному, ты явно не из взрослых людей.

8
Женя Астраханцев Executor666

Что жы вы тогда такие взрослые не изучите железо новых консолей, вместо того что бы минусы лепить?

-15
Женя Астраханцев Executor666

Пока одни строчат всякую фигню, я прохожу игру и балдею от графона. Хотя у меня далеко не топовое железо. Но среднее качество, текстуры ультра тянет спокойно.

-22