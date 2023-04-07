Для ПК-версии The Last of Us Part 1 вышло первое крупное обновление ©

The Last of Us Part 1 получила плохой порт на Пк, но Naughty Dog работает за кулисами, пытаясь довести игру до ожидаемого уровня качества. Для игры уже было выпущено три хотфикса, чтобы устранить некоторые из наиболее заметных проблем, а теперь появился первый крупный патч на 15 ГБ.

Новое исправление в первую очередь касается проблем с нагрузкой на процессор, также были устранены различные сбои. Вы можете ознакомиться с полной версией примечаний к патчу ниже под спойлером:

Спойлер

Исправлена ошибка, которая могла возникнуть при быстром переключении между эскизами скинов персонажей

Исправлен сбой, который мог произойти на версии 1.0.1.6 во время загрузки шейдеров при первой загрузке игры

Исправлен один известный сбой, который мог произойти случайным образом во время игрового процесса

Обновлена потоковая передача текстур для снижения загрузки процессора

Исправлена проблема, из-за которой аналоговые стики контроллеров DualSense и Xbox One не срабатывали

Исправлена проблема, из-за которой посторонние SFX воспроизводились в главном и внутриигровом меню "Опции"

Исправлена проблема, из-за которой резкость настройки Depth of Field (Options > Graphics > Post-Effects Settings > Depth of Field) могла меняться в зависимости от настроек Render Scale (Options > Display > Resolution Scaling > Render Scale).

Обновлен пользовательский интерфейс настроек графики (Опции > Графика) для точного отображения использования VRAM

Исправлена проблема, при которой настройки качества текстур окружения (Параметры > Графика > Настройки текстур > Качество текстур окружения) не отображали правильное использование VRAM

Исправлена проблема, при которой всплывающее окно для включения диагностики после сбоя не появлялось

Исправлена проблема, из-за которой некоторые артефакты и текстуры скинов оружия не отображались должным образом

Исправлена проблема, из-за которой пользовательский интерфейс подсказок отображался некорректно

Исправлена проблема, из-за которой прокрутка колесом мыши в меню с выпадающими опциями могла ускоряться быстрее, чем предполагалось

Увеличена активная загрузка для уменьшения времени загрузки при прохождении игрового процесса

Исправлена проблема, при которой ориентация камеры могла искажаться относительно положения курсора после выхода из меню "Пауза

[Фоторежим] Исправлена ошибка, из-за которой камера не поворачивалась во время работы на вкладке "Освещение".

[Карантинная Зона] Исправлена проблема, из-за которой игрок и персонажи-друзья могут внезапно стать мокрыми во время игрового процесса

[Карантинная Зона, Оставшиеся позади] Исправлена проблема, из-за которой освещение и текстуры могли мерцать во время игры

[The Outskirts] Исправлен разрыв в геометрии, видимый во время игрового процесса

[Окраина] Исправлена проблема, из-за которой анимации могли не загружаться во время игрового процесса

[The Suburbs] Восстановлены эффекты разбивания окон и тряски машин во внутриигровом кинематографе снайпера

[Дамба Томми] Исправлена проблема, из-за которой анимации лошадей не загружались во время внутриигрового кинематографа

[Автобусный парк] Исправлена проблема, из-за которой водные эффекты могли выглядеть нечеткими во время игрового процесса

[Лаборатория светлячков] Исправлена проблема с LOD, из-за которой шлемы вражеских NPC могли исчезать или выглядеть поврежденными Дополнение "Оставшиеся позади" Исправлена проблема, при которой выстрелы из водяного ружья попадали в Райли, но не регистрировались при использовании замедленного движения с отключенной синхронизацией V-Sync

Исправлена ошибка, которая могла произойти при следовании за Райли в торговом центре

Улучшен уровень детализации в магазине на Хэллоуин

Исправлен сбой, который мог произойти при запуске необязательного разговора на плакате Affordable Getaways

Исправлена проблема, из-за которой текстуры элементов повествования в cutscene выглядели некачественными

Обновлена схема управления ESDF в аркадной мини-игре для использования 'G' в качестве клавиши alt, чтобы лучше соответствовать вводу удара в геймплее Доступность Исправлена проблема, из-за которой экранная лупа могла не работать

Исправлена проблема, из-за которой значок направления навигационной помощи мог пролезать сквозь модель персонажа игрока AMD Исправлена проблема, при которой к графическим процессорам AMD серий RX 5700 и RX 6600 применялись неверные значения по умолчанию для графических настроек Steam Deck Исправлена проблема, из-за которой кэширование PSO могло зависнуть при 50% завершении игры

Исправлена проблема, при которой подключение контроллера DualSense во время просмотра сцен из меню Cinematics могло заставить игрока вступить в игровой процесс

Скорректирован пользовательский интерфейс для отображения элементов управления Steam Deck в меню Screen Magnifier

Скорректировано позиционирование элементов HUD оружия и здоровья Версия для магазина Epic Games Исправлена проблема, из-за которой достижение "Кто хороший мальчик?" не разблокировалось, несмотря на то, что игрок выполнил все требования

Исправлена проблема, из-за которой небо могло отображаться черным

The Last of Us Part 1 доступна на PC и PS5.