Для ПК-версии The Last of Us Part 1 вышло первое крупное обновление

The Last of Us Part 1 получила плохой порт на Пк, но Naughty Dog работает за кулисами, пытаясь довести игру до ожидаемого уровня качества. Для игры уже было выпущено три хотфикса, чтобы устранить некоторые из наиболее заметных проблем, а теперь появился первый крупный патч на 15 ГБ.
Новое исправление в первую очередь касается проблем с нагрузкой на процессор, также были устранены различные сбои. Вы можете ознакомиться с полной версией примечаний к патчу ниже под спойлером:
- Исправлена ошибка, которая могла возникнуть при быстром переключении между эскизами скинов персонажей
- Исправлен сбой, который мог произойти на версии 1.0.1.6 во время загрузки шейдеров при первой загрузке игры
- Исправлен один известный сбой, который мог произойти случайным образом во время игрового процесса
- Обновлена потоковая передача текстур для снижения загрузки процессора
- Исправлена проблема, из-за которой аналоговые стики контроллеров DualSense и Xbox One не срабатывали
- Исправлена проблема, из-за которой посторонние SFX воспроизводились в главном и внутриигровом меню "Опции"
- Исправлена проблема, из-за которой резкость настройки Depth of Field (Options > Graphics > Post-Effects Settings > Depth of Field) могла меняться в зависимости от настроек Render Scale (Options > Display > Resolution Scaling > Render Scale).
- Обновлен пользовательский интерфейс настроек графики (Опции > Графика) для точного отображения использования VRAM
- Исправлена проблема, при которой настройки качества текстур окружения (Параметры > Графика > Настройки текстур > Качество текстур окружения) не отображали правильное использование VRAM
- Исправлена проблема, при которой всплывающее окно для включения диагностики после сбоя не появлялось
- Исправлена проблема, из-за которой некоторые артефакты и текстуры скинов оружия не отображались должным образом
- Исправлена проблема, из-за которой пользовательский интерфейс подсказок отображался некорректно
- Исправлена проблема, из-за которой прокрутка колесом мыши в меню с выпадающими опциями могла ускоряться быстрее, чем предполагалось
- Увеличена активная загрузка для уменьшения времени загрузки при прохождении игрового процесса
- Исправлена проблема, при которой ориентация камеры могла искажаться относительно положения курсора после выхода из меню "Пауза
- [Фоторежим] Исправлена ошибка, из-за которой камера не поворачивалась во время работы на вкладке "Освещение".
- [Карантинная Зона] Исправлена проблема, из-за которой игрок и персонажи-друзья могут внезапно стать мокрыми во время игрового процесса
- [Карантинная Зона, Оставшиеся позади] Исправлена проблема, из-за которой освещение и текстуры могли мерцать во время игры
- [The Outskirts] Исправлен разрыв в геометрии, видимый во время игрового процесса
- [Окраина] Исправлена проблема, из-за которой анимации могли не загружаться во время игрового процесса
- [The Suburbs] Восстановлены эффекты разбивания окон и тряски машин во внутриигровом кинематографе снайпера
- [Дамба Томми] Исправлена проблема, из-за которой анимации лошадей не загружались во время внутриигрового кинематографа
- [Автобусный парк] Исправлена проблема, из-за которой водные эффекты могли выглядеть нечеткими во время игрового процесса
- [Лаборатория светлячков] Исправлена проблема с LOD, из-за которой шлемы вражеских NPC могли исчезать или выглядеть поврежденными
Дополнение "Оставшиеся позади"
- Исправлена проблема, при которой выстрелы из водяного ружья попадали в Райли, но не регистрировались при использовании замедленного движения с отключенной синхронизацией V-Sync
- Исправлена ошибка, которая могла произойти при следовании за Райли в торговом центре
- Улучшен уровень детализации в магазине на Хэллоуин
- Исправлен сбой, который мог произойти при запуске необязательного разговора на плакате Affordable Getaways
- Исправлена проблема, из-за которой текстуры элементов повествования в cutscene выглядели некачественными
- Обновлена схема управления ESDF в аркадной мини-игре для использования 'G' в качестве клавиши alt, чтобы лучше соответствовать вводу удара в геймплее
Доступность
- Исправлена проблема, из-за которой экранная лупа могла не работать
- Исправлена проблема, из-за которой значок направления навигационной помощи мог пролезать сквозь модель персонажа игрока
AMD
- Исправлена проблема, при которой к графическим процессорам AMD серий RX 5700 и RX 6600 применялись неверные значения по умолчанию для графических настроек
Steam Deck
- Исправлена проблема, из-за которой кэширование PSO могло зависнуть при 50% завершении игры
- Исправлена проблема, при которой подключение контроллера DualSense во время просмотра сцен из меню Cinematics могло заставить игрока вступить в игровой процесс
- Скорректирован пользовательский интерфейс для отображения элементов управления Steam Deck в меню Screen Magnifier
- Скорректировано позиционирование элементов HUD оружия и здоровья
Версия для магазина Epic Games
- Исправлена проблема, из-за которой достижение "Кто хороший мальчик?" не разблокировалось, несмотря на то, что игрок выполнил все требования
- Исправлена проблема, из-за которой небо могло отображаться черным
The Last of Us Part 1 доступна на PC и PS5.
А изначально они игру совсем не тестили? Чтобы потом вот такой патч выпускать.
Нет,а зачем.И так схавають.
А люди будут искать как исправить Ошибки и Оптимизировать игру. Модами и тд.
конечно не тестили. Пост ковидное время же. Никто не держит команду тестировщиков, это дорого даже для майкрософт. А на удалёнке сыкотно им передавать, риск утечки игры большой, хотя в итоге игру и так спиратили в день релиза.
тестили и все прекрасно знали, но Сони дал им срок, вот они и его выпустили в срок
так же и Cyberpunk 2077 не тестили
А изначально ты похейтить заходил,или так совпало?)
Обновил, нечего не изменилось, от слово совсем, даже ФПС на 1% выше не стал, как были долгие загрузки, так и остались
Кстати, компиляция шейдеров снова появилась, но с 98% и долгое время не заканчивалась, минут 15 точно.
ведро свое обнови для начала!
А что ты знаешь о его ведре?
RTX 2060 Asus Strix
I5 10400f
16gb(3200cl16)
Игра на SSD стоит Samsung 980 500GB
И у кого ведро теперь?
Пойдет агрегат)
Как идёт? Проц немного слабоват уже, но не ведро.
жаль что не снизили жор видеопамяти
? , стандартно кушает 10-12гб , все новые тайтлы так жрут
поверь новые тайтлы столько не жрут)
хз , играю щас в 3 игры , на 3440х1440 10-12 гб стандартно жрет !
Re4R с трассировкой больше 10 Гб может жрать.
ну тут нет RTX))))
Alpha build edition за фул прайс,красавцы,видимо качать репак всё ещё рано.
100р акк с резиком и tlou , зачем качать пиратки не понятно
Я , всегда пробую на пиратке , что бы знать , стоит брать или нет ....
Т. е. платить за каждый акк, ради одной игры это лучше по твоему? Прошёл и забыл, а акк дальше по рукам пошел...
Или как вариант Alpha bullsh1t edition.
А зачем вообще этот геморрой с аккаунтом и оплатой,когда можно скачать репак и не парится.
- Обновлена потоковая передача текстур для снижения загрузки процессора
уже не плохо
Чуда не будет, я три раза удалял, больше и скачивать не потяге...Там гляди уже и новые игры выйдут, с нормалньой оптимизацией!
После игры, сериал вообще полное дерьмо) И интересно из чей фантазии больной высралась 3 серия?
Из фантазий дракмана, он же и оригинал писал, просто время было такое, что гейство била засунули в письмо. Теперь же гейство должно быть обязательно показано во всех подробностях, в США законы такие.
Норм так патчище, а говорили на 3 гига будет, ну теперь ждём когда сюда загрузят
Короче качну через месяцок где-то)). Пока её окончательно допилят до вменяемого состояния. Ещё и драйвера Nvidia подкинет новые.
А то дрючево со всякими хотфиксами и модами надоело
"Исправлена проблема, при которой выстрелы из водяного ружья попадали в Райли, но не регистрировались при использовании замедленного движения с отключенной синхронизацией V-Sync"
Вот эта проблема у меня была, не мог понять почему я в Райли попадаю а это не как не отображается, в итоге мини игра была проиграна.
Мне вообще бессмертные типы в сюжетке попадались. В городе каннибалов. Баг видимо какой-то. Но как же забрали вылеты. Это звездец
такая же хня была
Разрабы naughty dog в гостях у разрабов порта.
Порт, индийский порт, за три тенге, так выгодно...
Про оптимизацию ни слова нет. Этим они собираются заниматься эти пи... ры. Почему эта игра жрёт в два раза больше фпс, при такой же или чуть лучшей картинке чем в том же Анче 4.
Да и то не лучше, лучше она только на ультра, но для такой картинки типа 10гб памяти это бред
Ну через годик глядишь и исправят
Кокраз многие себе видеокарты помощней возьмут.
А вот это мощно
Это да , а то жрет 40-50% на 13900к оО
У меня 90% на 5600х
а когда он будет тут то?
через пару часов
ждёмс
это при условии что кто-то выгрузит :D
При повороте камеры рывки остались или теперь все норм?
В общем, судя по комментам, ощущения от патча примерно такие
15 гб и ни слова о оптимизации. Короче допиливать еще целый год будут этот брак
будут тянуть до последнего, чтобы люди пошли скупать новое мощное железо
Да пошли они с этими играми, пойду лучше с девчулями гулять.
Ну ждемс и проверяем)
Кто знает пофиксили ошибку нехватки памяти? Если что у меня 16 оперы, 1050ти видео
У меня вылезала такая ошибка, я вручную увеличил файл подкачки до 16 гб и перестала вылезать
мой ожидаемый уровень качества это дайс гон или хотябы унчартед4 в нынешнем виде, но не то поедлие ластофус, что имеем, да блин даже хоризон с огромным открытым миром имел более лучшую оптимизацию и играбельность, чем этот коридор, просрали оптимизон так просрали, если не доведут хотябы до уровня унчартед, то это будет провал
это уже провал
Патч попробую залить на сайт завтра, сразу предупреждаю, патч весит больше 20гб, целесообразно будет перекачать всю игру или ждите когда я патч отдельно залью на сайт.
торрен просто сделай
Если что торрент сделаю
А на сайте новый патч будет выложен?
А там, где ты скачал игру - думаешь, не будет? Перехешируешь раздачу, сегодня на трекеры должны выложить
Вот не понимаю я как перехишировать, честно. Объясни добрый геймер.
Ну что могу сказать - определенно после патча стало лучше. Если раньше игра у меня иногда фризила (когда процессор грузился на 100%), то теперь такого нет - нагрузка пусть не прям значительно, но действительно снизилась. Игра стала загружаться намного быстрее (раньше казалось, что она стоит не на SSD, а на древнем убитом харде), фреймтайм ровный. Что касается оптимизации - то тут да, особо ничего не изменилось - игра по прежнему очень требовательна к видеокарте, ждать что она будет хорошо идти на каких-нибудь затычках по типу 1050 Ti и RX 560 не стоит.
пощупал обновленную игру на двух нотах (интересно будет владельцам нотов)
i7-10750H/32ddr4/1660ti, о 60 фпс с настройками на хорошую графику можно не мечтать. С настройками отк/низко/средне/высоко ну 30-40 залочить. в принциппе играбельно, но дискомфорт ощущается. В принципе патч вплане производительности ни чего не изменил для такого железа, нот стал тише работать, скорость компеляции и загрузки сейвов увеличилась. Вылетов нет, но и не было на релизной версии.
средние настройки. лока съёмки довольно прожорливая. выбрал её. в большинстве же мест гораздо всё плавнее
высокие настройки
рендомную не вижу смысла делать, там сам настроит как считает лучшим для себя.
i7-12700H/16ddr5/3070ti, залочено на 60, настройки ультра, кроме 3 текст настроек. Поправили меню настроек,теперь работает адекватно. Я увеличил с последнего патча настройки, но игра всё равно крепко держит 60, респект, в этом месте подало при более низких настройках до 51. Компеляция 2х % была мементальна, скорость загрузки увеличилась. Вылетов нет, хотя не было и на релизе. Не стал снимать, лоу, мид, хай, сразу ультра (без 3х).
на мой взгляд всё даже очень не плохо, правки игры идут в нужном направлении. Еще раз, это нотбуки.
Ну клёво, и деньги пускай ждут после исправлений, если не передумаю конечно, всё таки народный магазин нужно поддерживать, а всякое кривое и нелепое можно (но это не точно) купить в любой момент...
Будем проверять. Но веры мало.
Ну и как там, теперь 6/12 процессоры не долбятся в 100% нагрузки?
И на релизе не долбилось, все норм было. 70%. 12400f
Это в основном. В некоторых моментах до 100% доходило на 11400
Тогда должны были бы быть фризы и подтормаживания. Но не замечал такого: пол игры прошёл, если не больше.
Я больше половины прошел, как раз во второй половине такое было, фризы и все такое в некоторых локациях. Немного помогло ограничение частоты кадров на 60.
У меня Ryzen 5 5600х и тоже в некоторых местах проц пыхтел под 100% и из-за этого недогруз был по видеокарте.
Кто нибудь поиграл уже?
Киньте с ЛС кто откуда качает. На плойке кучу раз проходил, хочу своё железо потестить.
четко снизили нагрузку на проц)
Ура!!!
а фпс стало больше?
нет
А где скачать его
Мдэ , у меня единственная проблема в игре со старта это дёрганое управление мышью ( которое до сих пор не исправили ) . Судя по тому , что эта проблема до сих пор есть в Анчартеде , здесь исправления так же ждать не стоит .
Не стоит, эти обе игры заточены под геймпад. Анч проходил на паде из-за этого.
Геймпад то у меня есть боксовский , но в тпс и фпс играть на паде у меня так себе получается , а помощь с автоприцеливанием включать не горю желанием . Так что видимо придётся доигрывать с дёрганой мышью .
пишут что проблема с геймпадами при повороте камеры
60 минут компиляция шейдеров - 33%.
MSI GE76 Raider 10UH - i7-10870H RTX 3080(16GB) 64 GB RAM 2TB SSD.
Нормальный апдейт, хорошо и приятно.
Повторная компиляция что ли?
Да, но у меня с 98% началась, и минут 15
Ну как оно, люди добрые, помогло?
А скачать то можно где-то эту обнову кто небудь может скинуть где ее скачать
Комп улетел вапще через окно полетел.
Всем привет,есть кто уже поиграл с этим патчем?Оптимизацию поправили и вылеты?
Скиньте ссылку на обновку, тут сомневаюсь что появится, тк размер
попробую залить сюда, но не знаю огрчания сайта по размеру.
Мне кажется не прокатит:(
Наивно думать что оптимизацию и кривое управление когда-нибудь исправят, это уже не выгодно, все равно продажи обвалились и пошли возвраты. Будет как с Киберпанком, выпустят ещё несколько патчей как имитацию деятельности и забьют. Про душный однообразные геймплей вообще молчу, надо поновой делать нормальный ремейк.
а как патч скачать
А я вчера всю прошел до конца... Работала нормально, даже без шейдоров, которые грузились постоянно после обновлений драйверов, версий игры и прочая... Да, загружена система сильно была, но было играбельно. Если исправили косяки, то пройду еще раз на более высоких настройках графики)
Спасибо за бета тест, говорили они)))
У меня игра шла хорошо, в плане фпса. Единственное что прям вымораживало - это вылеты. Очень часто крашило, начиная с середины игры +-. Под конец так вообще почти в каждой сцене краш
и? играть уже можно в этот огрызок или подождать.
Скажите, это нормально что у меня проц не нагружается больше 20% на любом патче?
Это отлично
Главное чтобы видеокарты была 98-99%
в игре сказали хрень показывает)
https://ibb.co/SN92tVg
вот мой скрин с 12900KF, грузится 4 ядра и нагрузку RTSS показывает 48%, т.е. считай 50%.
на рутрекере тоже видимо один чел там про свой 5700x пишет что у него на 20% еле грузится.
У меня видюха не нагружается)
а фпс сколько?
Поначалу около 60-70, затем начинает снижаться до 30-40, видюха грузится нестабильно 10-25-15-40%
Ну нафиг, допройду игру на патче 1.0.0.6. А там через годик и перепройду со всеми патчами.
Я уже не понимаю, это фишка игры такая или нет, геймплей на 80 кадрах, все равно рваный🤷
А где его скачать?
До обновления было всё нормально, теперь при первом же запуске игра начала вылетать... пздц.
Удали папку с шейдерами и пусть по новой перекомпилируются, папка psolibs
Вот многие жалуются на высокую загрузку цп во время игры, а у меня видюха простаивает, на 10-50% всего загружена, собственно поетому падает до 30 фпс, как это фиксануть?
5600 32gb 6700xt
Дрова последние стоят? Я на такой карте в 2К играю без проблем.
Да, последние
Ребять есть где скачать?
Проц всё так же в 100 долбится - лицуха 3070ti 12400f 32 3600
Странно - я на 11400f заметил, что нагрузка на проц снизилась.
Iron Galaxy Studios, LLC — американская компания, разработчик компьютерных игр. Была основана в августе 2008 года Дэйвом Лэнгом и располагается в Чикаго, Иллинойс. Но почему то там одни индусы
Мде...
Кошмар какой, на 3050 вообще неиграбельно! И это даже не максимальные настройки графики.
при любых пресетах графики фпс вообще не меняется, стоит на 35-45 фпс, что поменялось, так это только скорость компиляции шейдеров и не больше
Что это за патч такой без номера)
выходит это фикс)
В steam после закачки 15гб, пишет что отказано в доступе и не дает завершить загрузку. Что с этим делать?
у меня загрузилось в стиме и я уже в игре тестирую
15гб нормас
После обновления играть стало немного стабильнее. НО!
Перейдя в режим слуха "Q", игрок приседает и больше не встаёт. Спасает кнопка бега. Это полбеды. Перейдя в настройки управления и нажав на персонализацию внизу, игра зависает напрочь.
В остальном, температуры стали ниже, нагрузку на проц вроде подкорректировали...
Видюха так и долбится в свой потолок... Но играть можно...
а где можно это обновление скачать?
в интернете
ну и, почему патча до сих пор нету на торрентах?
есть на игрухе,качаю уже
Дай ссылку в личку, плз
Тут повысился ФПС на карточке 1060. И хорошо повысился, ровнее идет
Мда… через год видмсо надо будет к ней вернуться. Пока все печально
с новым патчем все работает огонь,i710700k.rtx3080ti.32gb
не вижу хоть одного исправления которое бы подняло FPS на 1660S
не поменялась ничего
Можно скачивать? Ушли проблемы с оптимизаций и т.д. А то я скачивал когда вышла игра и невозможно было нормально поиграть!
Нельзя
Смысла второй раз проходить нет, раньше надо было.
У меня на RX6600 все летает на ултрах☺️
у меня на 6600 хт 1080 на средних норм,на высоких в боях прилагивает😁
не знала что 6600 выдает 15 гигов видеопамяти )))
Тут многие пишут что от этой игрульки камень грузится как миниму на половину, а то и на все 100%. Странно но на бучном і12700Н загрузка всего 1-4%. Видяха само собой в сотку грузится, а оперативы кушает что то около 19-20гигов. До последнего неофициального хотфикса nvidia регулярно вылетала на рабочй стол с какой то там непонятной ошибкой. После обновы драйвера вроде все стабилизировалось. Вот даже не знаю стоит ли качать эту обнову на 15гигов.
Программу мониторинга используй нормальную.
Чем ты посмотрел свои 1-4%? Вв игре?
Если даже не шаришь открой диспетчер задач зайди в игру поиграй и посмотри по графику как у тебя реально был загружен процессор.
ну когда появится этот патч))
Так будет патч сдесь или нет? выложат его сюда?
Ну а почему не выложили для скачивания как первые микропатчи?
Где ссылка то для скачивания? Для прошлых микропатчей сразу же выкладывали
вряд ли выложат, потому что это не микропатч, этот 15 гб весит, так что перекачивай репак
репака нет еще последнего!
на игрухе со вчерашнего дня уже есть
щас заценим
Проблема в этой игре, это лишь высокая температура проца и компиляция шейдеров в меню при установке новых драйверов. В остальном игра работает идеально. Вылетов, статтеров, фризов лагов и прочей ерундистики лично я и вовсе не заметил.
мне уже по барабану , я прошел игру!
Бля грац тебя.Тогда что ты тут делаешь?)))) Прошел он игру.
хвастаться
я тоже уже прошел, и мне интересно что они патчат и как это будет влиять на производительность
9 лет назад прошел. Ля ты слоупок.
слышь я 15 лет назад!!
Хм, откуда такой интерес к игре десятилетней давности.
Наверное, потому что эта история нравится людям, она вызывает у них сильные эмоции и им хочется ещё раз это пережить. Тем более она была на приставках, теперь и игроки на PC смогут пережить её реально, а не по видео.
Кто эти люди у которых ничего не работает, на чем они играют огромный вопрос. Уже всю игру прошел без единого вылета, бага итд.
Наивные чукотские мальчики)) Это НЕКСТГЕН игра!! Многолетний труд! Вложены сотни лямов! Вы реально думаете что кто то будет целиком переделывать игру под древние или обрезанные железки?)) Блин ну вроде же взрослые люди...
некстген, ага
А что не так?
Игра с ПС5. Ну покажи мне игру с такой детализацией.
Судя по написанному, ты явно не из взрослых людей.
Что жы вы тогда такие взрослые не изучите железо новых консолей, вместо того что бы минусы лепить?
Пока одни строчат всякую фигню, я прохожу игру и балдею от графона. Хотя у меня далеко не топовое железо. Но среднее качество, текстуры ультра тянет спокойно.