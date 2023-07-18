Для ПК-версии The Last of Us Part 1 вышло свежее обновление v1.1.1 ©

Naughty Dog продолжает работать над обновлениями для ПК-версии The Last of Us Part 1. Этот патч в первую очередь направлен на исправление разнообразных багов, различных сбоев.

Кроме того, в него включены исправления, специфичные для конкретной платформы и аппаратного обеспечения. Размер патча довольно небольшой по сравнению с последними — всего 3 ГБ.

Установка этого патча не приведет к любимой игроками полной перестройке шейдеров.

Журнал изменений:

Исправлена ошибка, возникавшая при быстром переключении доступных скинов

Исправлена ошибка, из-за которой отражения не появлялись в зеркалах заднего вида автомобилей при отключении функции Real-Time Reflections (Options > Graphics > Real-Time Reflections Quality)

Исправлены недостающие текстуры скал и скальных стен в некоторых областях

Исправлены проблемы, из-за которых игроки могли видеть за пределами игрового мира в некоторых местах

Исправлена анимация быстрого поворота при переходе в режим масштабирования без оружия

Исправлен индикатор использования VRAM при сбросе графических настроек на стандартные после перезапуска игры

Исправлено несколько ошибок перевода текста в игре, меню и текста в речь

Исправлена ошибка, из-за которой разрешение монитора не подстраивалось при использовании команды "Сброс настроек по умолчанию" (Options > Display > Reset to Defaults)

Исправлено перекрытие значка лука в пользовательском интерфейсе с количеством стрел, когда также экипировано оружие ближнего боя

Обновлен пользовательский интерфейс 'Loading %', благодаря чему прогресс загрузки отслеживается более равномерно

Исправлена проблема, из-за которой не отображались изображения предварительного просмотра графических настроек

Исправлено несколько проблем, связанных с камерой, которые могли возникать при запуске игры на высоких частотах кадров

[Фоторежим] Исправлена проблема, блокирующая полный выбор предустановок при использовании направления взгляда

[Фоторежим] Исправлена проблема, из-за которой значки стрелок не взаимодействовали при использовании мыши для изменения цвета кадров

[Model Viewer] Исправлена ошибка, приводившая к одновременному выделению нескольких моделей

[Окраины] Исправлен внешний вид воды при отключенном освещении на основе изображений (Options > Graphics > Image-Based Lighting)

[Дамба Томми] Исправлен сбой, который мог произойти во время cutscene при длительных игровых сессиях

[Университет] Скорректирован визуальный вид тумана

[Автобусный парк] Исправлена проблема с камерой, которая также приводила к сбою при перемещении по автобусу во время игры на высоких частотах кадров

[Автобусный парк] Исправлен сбой, который мог произойти во время cutscene во время длительных игровых сессий

DLC:

Исправлена проблема, при которой выстрелы из водяной пушки попадали в Райли, но не регистрировались при использовании замедленного движения с отключенной синхронизацией V-Sync

Исправлена ошибка, возникавшая при следовании за Райли в торговом центре

Улучшен уровень детализации в магазине, посвященном Хэллоуину

Исправлена ошибка, возникающая при запуске необязательного разговора на плакате Affordable Getaways

Исправлена проблема, из-за которой текстуры элементов повествования в сценах выглядели некачественными

Обновлена схема управления ESDF в аркадной мини-игре для использования клавиши 'G' в качестве клавиши alt, чтобы лучше соответствовать игровому вводу ударов

Доступность:

Исправлена проблема, из-за которой экранная лупа могла не работать

Исправлена проблема, из-за которой иконка направления навигации могла пролезать через модель персонажа игрока

Локализация:

[ENGLISH, HUNGARIAN] Скорректирован язык, используемый при упоминании адаптивных триггеров и сенсорной панели контроллера DualSense

[THAI, LATAM SPANISH, KOREAN] Исправлены переводы в меню

[SWEDISH] Добавлена недостающая функция преобразования текста в речь в меню

[SWEDISH] Исправлен язык в окне аварийного завершения игры

AMD:

Исправлена проблема, при которой к графическим процессорам AMD серий RX 5700 и RX 6600 применялись неверные значения настроек графики по умолчанию

Steam Deck:

Исправлена проблема, из-за которой кэширование PSO могло зависнуть при 50% завершении игры

Исправлена проблема, при которой подключение контроллера DualSense во время просмотра сцен из меню Cinematics могло заставить игрока включиться в игровой процесс

Внесены изменения в пользовательский интерфейс для отображения элементов управления Steam Deck в меню Screen Magnifier

Скорректировано расположение элементов HUD "Оружие" и "Здоровье".

Версия для магазина Epic Games:

Исправлена проблема, из-за которой достижение "Кто хороший мальчик?" не разблокировалось, несмотря на выполнение игроком требований

Исправлена проблема, из-за которой небо могло отображаться черным

Мы в Naughty Dog и наши партнеры из Iron Galaxy внимательно следим за сообщениями игроков, чтобы поддерживать будущие улучшения и исправления. Мы активно оптимизируем, работаем над стабильностью игры и внедряем дополнительные исправления, которые будут включены в регулярно выходящие будущие обновления.