Для ПК-версии The Last of Us Part 1 вышло свежее обновление v1.1.1

Naughty Dog продолжает работать над обновлениями для ПК-версии The Last of Us Part 1. Этот патч в первую очередь направлен на исправление разнообразных багов, различных сбоев.
Кроме того, в него включены исправления, специфичные для конкретной платформы и аппаратного обеспечения. Размер патча довольно небольшой по сравнению с последними — всего 3 ГБ.
Установка этого патча не приведет к любимой игроками полной перестройке шейдеров.
Журнал изменений:
- Исправлена ошибка, возникавшая при быстром переключении доступных скинов
- Исправлена ошибка, из-за которой отражения не появлялись в зеркалах заднего вида автомобилей при отключении функции Real-Time Reflections (Options > Graphics > Real-Time Reflections Quality)
- Исправлены недостающие текстуры скал и скальных стен в некоторых областях
- Исправлены проблемы, из-за которых игроки могли видеть за пределами игрового мира в некоторых местах
- Исправлена анимация быстрого поворота при переходе в режим масштабирования без оружия
- Исправлен индикатор использования VRAM при сбросе графических настроек на стандартные после перезапуска игры
- Исправлено несколько ошибок перевода текста в игре, меню и текста в речь
- Исправлена ошибка, из-за которой разрешение монитора не подстраивалось при использовании команды "Сброс настроек по умолчанию" (Options > Display > Reset to Defaults)
- Исправлено перекрытие значка лука в пользовательском интерфейсе с количеством стрел, когда также экипировано оружие ближнего боя
- Обновлен пользовательский интерфейс 'Loading %', благодаря чему прогресс загрузки отслеживается более равномерно
- Исправлена проблема, из-за которой не отображались изображения предварительного просмотра графических настроек
- Исправлено несколько проблем, связанных с камерой, которые могли возникать при запуске игры на высоких частотах кадров
- [Фоторежим] Исправлена проблема, блокирующая полный выбор предустановок при использовании направления взгляда
- [Фоторежим] Исправлена проблема, из-за которой значки стрелок не взаимодействовали при использовании мыши для изменения цвета кадров
- [Model Viewer] Исправлена ошибка, приводившая к одновременному выделению нескольких моделей
- [Окраины] Исправлен внешний вид воды при отключенном освещении на основе изображений (Options > Graphics > Image-Based Lighting)
- [Дамба Томми] Исправлен сбой, который мог произойти во время cutscene при длительных игровых сессиях
- [Университет] Скорректирован визуальный вид тумана
- [Автобусный парк] Исправлена проблема с камерой, которая также приводила к сбою при перемещении по автобусу во время игры на высоких частотах кадров
- [Автобусный парк] Исправлен сбой, который мог произойти во время cutscene во время длительных игровых сессий
DLC:
- Исправлена проблема, при которой выстрелы из водяной пушки попадали в Райли, но не регистрировались при использовании замедленного движения с отключенной синхронизацией V-Sync
- Исправлена ошибка, возникавшая при следовании за Райли в торговом центре
- Улучшен уровень детализации в магазине, посвященном Хэллоуину
- Исправлена ошибка, возникающая при запуске необязательного разговора на плакате Affordable Getaways
- Исправлена проблема, из-за которой текстуры элементов повествования в сценах выглядели некачественными
- Обновлена схема управления ESDF в аркадной мини-игре для использования клавиши 'G' в качестве клавиши alt, чтобы лучше соответствовать игровому вводу ударов
Доступность:
- Исправлена проблема, из-за которой экранная лупа могла не работать
- Исправлена проблема, из-за которой иконка направления навигации могла пролезать через модель персонажа игрока
Локализация:
- [ENGLISH, HUNGARIAN] Скорректирован язык, используемый при упоминании адаптивных триггеров и сенсорной панели контроллера DualSense
- [THAI, LATAM SPANISH, KOREAN] Исправлены переводы в меню
- [SWEDISH] Добавлена недостающая функция преобразования текста в речь в меню
- [SWEDISH] Исправлен язык в окне аварийного завершения игры
AMD:
- Исправлена проблема, при которой к графическим процессорам AMD серий RX 5700 и RX 6600 применялись неверные значения настроек графики по умолчанию
Steam Deck:
- Исправлена проблема, из-за которой кэширование PSO могло зависнуть при 50% завершении игры
- Исправлена проблема, при которой подключение контроллера DualSense во время просмотра сцен из меню Cinematics могло заставить игрока включиться в игровой процесс
- Внесены изменения в пользовательский интерфейс для отображения элементов управления Steam Deck в меню Screen Magnifier
- Скорректировано расположение элементов HUD "Оружие" и "Здоровье".
Версия для магазина Epic Games:
- Исправлена проблема, из-за которой достижение "Кто хороший мальчик?" не разблокировалось, несмотря на выполнение игроком требований
- Исправлена проблема, из-за которой небо могло отображаться черным
Мы в Naughty Dog и наши партнеры из Iron Galaxy внимательно следим за сообщениями игроков, чтобы поддерживать будущие улучшения и исправления. Мы активно оптимизируем, работаем над стабильностью игры и внедряем дополнительные исправления, которые будут включены в регулярно выходящие будущие обновления.
Красавчики! Жаль играть уже не хочется. Точнее проходить 4-ый раз.
Все это конечно хорошо, НО не пойму, накой хер в эту игру всунули какую-то копеляцию шейдеров, с которой особой разницы нет и загрузку которой до сих пор надо ждать пол дня?! Ну нахера?! Все их игры на ПК до сих пор обходились без этого дерьма, а тут дивите ли графон уровня Кризис 4 и без этого никак?! Нечто подобное и в последних КОДах было, но там хотя бы эти шейдеры загружались быстро.
Хера ты сморозил. Ну иди поиграй в релизную версию Каллисто, которая как раз комплировала шейдеры на ходу. Аналогично с Готэм Найтс. Ну так, чтобы ощутить неиграбельный опыт
в хорайзон и анчартед так же была компиляция шейдеров в меню.
касательно же того нафига она вообще нужна. сразу скажу что я не большой знаток в данном вопросе. и если что, надеюсь кто то адекватный поправит в комментах.
компиляция шейдеров присутствует во всех играх. в принципе во всех. без исключений. просто она происходит в процессе самой игры. и маленькими кусочками. тобиж заходишь в комнату и для неё сразу же скомпилировались шейдеры. поворачиваешь камеру и шейдеры компилируются по ходу движения. движешься по открытому миру и они компилируются. а те что уже не нужны. хз. разкомпелируются))) не знаю как правильно это назвать)
но главная суть в том что компиляция во время игры жрет фпс. и это не страшно. если у разрабов руки прямые и они все хорошо оптимизировали. а вот если кривые и оптимизация как в ластухе или в том же хорайзон. разрабам приходится выискивать лазейки и дабы подарить игре дополнительные 5-10 фпс, устраивать компиляцию в меню.
На пс4 как-то обходились без предварительной компиляции в хорайзн и анчартед
Посмотрите это видео, может тогда поймёте почему игры делают компиляцию шейдеров!
А причем тут вообще пс4? Совершенно разные системы... Если не понимаешь что и по чему ,то лучше не пиши подобные комменты
обновление 3,8 ГБ
Полируйте, по лучше немного стала, но ещё надо будет патчить
Если жор проца такой же как и был, то в топку эту обнову, хотя игру я ещё на версии 1.0.5 прошёл
Лучше бы сделали возможность запускать игру на версиях Win 10 раньше 1909, а не делать танцы с бубном по которой так просто её не обновить!
обновить Win 10 до актуальной, не ? или 1909 и младше какими то блатными версиями считаются ?