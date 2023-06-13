Для ПК-версии The Last of Us Part I вышло крупное обновление v1.1.0 ©

Naughty Dog не забросила ПК-версию The Last of Us Part 1 в продолжает попытки довести её до ожидаемого уровня качества. Это обновление в первую очередь направлено на улучшение производительности, работу Steam Deck, различные сбои и многое другое. Размер патча не маленький - 25 ГБ.

Загрузка этого патча приведет к полной перестройке шейдеров.

Журнал изменений:

Оптимизации для повышения общей производительности CPU и GPU во всей игре

Общее улучшение загрузки текстур и окружения

Улучшено время компиляции шейдеров

Исправлена ошибка, которая могла возникнуть после изменения пользовательских настроек контроллера

Исправлена ошибка, которая могла произойти в режиме фото при сохранении изображений в формате 4K

Исправлена ошибка, которая могла возникнуть при игре на предустановках графики Ultra с включенным DLSS

Исправлена ошибка, которая могла возникнуть при использовании мыши с высоким DPI

Исправлена ошибка, которая могла возникнуть при входе в меню "Параметры > Графика

Исправлены многочисленные сбои, затрагивающие игроков с графическими процессорами Intel

Исправлена проблема, из-за которой игроки могли потерять возможность прицеливаться или стрелять сразу после выхода из меню

Исправлена проблема, из-за которой учебник по фонарику не покидал экран, если его проигнорировать

Исправлена проблема, из-за которой выход из режима фотосъемки мог привести к тому, что игрок бросал экипированный предмет

Исправлены проблемы, из-за которых игроки могли видеть за пределами игрового мира в некоторых локациях

Устранены проблемы, из-за которых разрывы экрана могли возникать при включенной функции V-Sync

Исправлена проблема со звуком, которая могла возникнуть при использовании USB-аудиоустройства вместе с плагинами пространственного звука

Добавлена поддержка игроков, использующих аудиодрайверы сторонних производителей

Исправлена проблема, при которой изменение предустановок графики (Options > Graphics > Graphics Presets) в игре не сохранялось

Исправлена проблема, из-за которой таймер Speedrun мог откатываться назад после сбоя или при выходе на рабочий стол

Исправлена проблема, из-за которой прокручиваемые описания меню не могли быть перемещены с помощью колеса прокрутки мыши

Обновлен пользовательский интерфейс кнопок QTE для корректного отображения при использовании контроллеров Xbox

Исправлено несколько ошибок перевода текста в речь в игре, в меню и в тексте.

HUD производительности GPU более точно отображает использование при запуске, HUD производительности CPU теперь более точный

Исправлена проблема, при которой настройки зеркала прицеливания не влияли на прицеливание по датчику движения

Исправлена ошибка, из-за которой настройки не сбрасывались на значения по умолчанию, если у игроков оставались открытыми любые выпадающие меню

Исправлена ошибка, из-за которой прокрутка в режиме фото не влияла на игровую камеру

Исправлена проблема, из-за которой игра могла сбросить настройки монитора пользователя при запуске игры

Исправлена проблема, из-за которой загрузка шейдеров могла отображаться как завершенная до того, как это было на самом деле

Исправлена проблема, из-за которой светодиодные индикаторы устройств Corsair и Logitech выключались при запуске.

Настройки дисплея теперь сохраняются для каждого устройства, а не передаются через облачные сохранения

[The Suburbs] Исправлена ошибка, которая могла произойти во время боя снайперов

[The Suburbs] Исправлена проблема, из-за которой Сэм выглядел мокрым во время кинематографической сцены в сухой местности

Добавлена новая предустановка графики "Очень низкий уровень" (Параметры > Графика > Предустановки графики)

Добавлена новая настройка качества AI в меню графики (Параметры > Графика)

Добавлена новая настройка качества динамического освещения в меню графики (Параметры > Графика)

С учетом специфики AMD:

Исправлена проблема, из-за которой игра могла упасть во время построения шейдеров на оборудовании AMD

Исправлена проблема, из-за которой при включении монитора использования графического процессора (Options > HUD > GPU Usage) могло снижаться FPS.

Epic Games Store:

Исправлена ошибка, которая могла возникнуть при выходе в главное меню

Исправлена проблема, из-за которой вибрации не работали для некоторых игроков

Steam:

Исправлена ошибка, затрагивающая игроков, у которых отсутствовала папка пользователя Steam

Steam Deck:

Общее улучшение производительности при игре на Steam Deck

Устранена проблема утечки памяти, которая могла приводить к сбоям

Исправлена проблема, при которой некоторые подсказки кнопок были неправильно выровнены

Исправлена проблема, из-за которой изменение (Options > Graphics > Graphics Preset) могло вызвать интенсивный эффект освещения

Исправлена проблема, из-за которой внутриигровой HUD не соответствовал значению FPS в Steam Deck Performance Overlay

Исправлена ошибка, которая могла возникать во время экранов загрузки

Плотность эффектов теперь устанавливается по умолчанию на Очень низкий вместо Низкий

[Курорт Лейксайд] Исправлена ошибка, которая могла произойти в начале cutscene

[Питтсбург] Исправлена ошибка, которая могла возникать в некоторых контрольных точках

[The Outskirts] Исправлена проблема, при которой заблокированный FPS затруднял перемещение толкаемых объектов.

Мы в Naughty Dog и наши партнеры из Iron Galaxy внимательно следим за сообщениями игроков, чтобы поддерживать будущие улучшения и исправления. Мы активно оптимизируем, работаем над стабильностью игры и внедряем дополнительные исправления, которые будут включены в регулярно выходящие будущие обновления.