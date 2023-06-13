The Last of Us: Part 1 13.06.2013
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Для ПК-версии The Last of Us Part I вышло крупное обновление v1.1.0

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butcher69
Новости

Naughty Dog не забросила ПК-версию The Last of Us Part 1 в продолжает попытки довести её до ожидаемого уровня качества. Это обновление в первую очередь направлено на улучшение производительности, работу Steam Deck, различные сбои и многое другое. Размер патча не маленький - 25 ГБ.

Загрузка этого патча приведет к полной перестройке шейдеров.

Журнал изменений:

  • Оптимизации для повышения общей производительности CPU и GPU во всей игре
  • Общее улучшение загрузки текстур и окружения
  • Улучшено время компиляции шейдеров
  • Исправлена ошибка, которая могла возникнуть после изменения пользовательских настроек контроллера
  • Исправлена ошибка, которая могла произойти в режиме фото при сохранении изображений в формате 4K
  • Исправлена ошибка, которая могла возникнуть при игре на предустановках графики Ultra с включенным DLSS
  • Исправлена ошибка, которая могла возникнуть при использовании мыши с высоким DPI
  • Исправлена ошибка, которая могла возникнуть при входе в меню "Параметры > Графика
  • Исправлены многочисленные сбои, затрагивающие игроков с графическими процессорами Intel
  • Исправлена проблема, из-за которой игроки могли потерять возможность прицеливаться или стрелять сразу после выхода из меню
  • Исправлена проблема, из-за которой учебник по фонарику не покидал экран, если его проигнорировать
  • Исправлена проблема, из-за которой выход из режима фотосъемки мог привести к тому, что игрок бросал экипированный предмет
  • Исправлены проблемы, из-за которых игроки могли видеть за пределами игрового мира в некоторых локациях
  • Устранены проблемы, из-за которых разрывы экрана могли возникать при включенной функции V-Sync
  • Исправлена проблема со звуком, которая могла возникнуть при использовании USB-аудиоустройства вместе с плагинами пространственного звука
  • Добавлена поддержка игроков, использующих аудиодрайверы сторонних производителей
  • Исправлена проблема, при которой изменение предустановок графики (Options > Graphics > Graphics Presets) в игре не сохранялось
  • Исправлена проблема, из-за которой таймер Speedrun мог откатываться назад после сбоя или при выходе на рабочий стол
  • Исправлена проблема, из-за которой прокручиваемые описания меню не могли быть перемещены с помощью колеса прокрутки мыши
  • Обновлен пользовательский интерфейс кнопок QTE для корректного отображения при использовании контроллеров Xbox
  • Исправлено несколько ошибок перевода текста в речь в игре, в меню и в тексте.
  • HUD производительности GPU более точно отображает использование при запуске, HUD производительности CPU теперь более точный
  • Исправлена проблема, при которой настройки зеркала прицеливания не влияли на прицеливание по датчику движения
  • Исправлена ошибка, из-за которой настройки не сбрасывались на значения по умолчанию, если у игроков оставались открытыми любые выпадающие меню
  • Исправлена ошибка, из-за которой прокрутка в режиме фото не влияла на игровую камеру
  • Исправлена проблема, из-за которой игра могла сбросить настройки монитора пользователя при запуске игры
  • Исправлена проблема, из-за которой загрузка шейдеров могла отображаться как завершенная до того, как это было на самом деле
  • Исправлена проблема, из-за которой светодиодные индикаторы устройств Corsair и Logitech выключались при запуске.
  • Настройки дисплея теперь сохраняются для каждого устройства, а не передаются через облачные сохранения
  • [The Suburbs] Исправлена ошибка, которая могла произойти во время боя снайперов
  • [The Suburbs] Исправлена проблема, из-за которой Сэм выглядел мокрым во время кинематографической сцены в сухой местности
  • Добавлена новая предустановка графики "Очень низкий уровень" (Параметры > Графика > Предустановки графики)
  • Добавлена новая настройка качества AI в меню графики (Параметры > Графика)
  • Добавлена новая настройка качества динамического освещения в меню графики (Параметры > Графика)

С учетом специфики AMD:

  • Исправлена проблема, из-за которой игра могла упасть во время построения шейдеров на оборудовании AMD
  • Исправлена проблема, из-за которой при включении монитора использования графического процессора (Options > HUD > GPU Usage) могло снижаться FPS.

Epic Games Store:

  • Исправлена ошибка, которая могла возникнуть при выходе в главное меню
  • Исправлена проблема, из-за которой вибрации не работали для некоторых игроков

Steam:

  • Исправлена ошибка, затрагивающая игроков, у которых отсутствовала папка пользователя Steam

Steam Deck:

  • Общее улучшение производительности при игре на Steam Deck
  • Устранена проблема утечки памяти, которая могла приводить к сбоям
  • Исправлена проблема, при которой некоторые подсказки кнопок были неправильно выровнены
  • Исправлена проблема, из-за которой изменение (Options > Graphics > Graphics Preset) могло вызвать интенсивный эффект освещения
  • Исправлена проблема, из-за которой внутриигровой HUD не соответствовал значению FPS в Steam Deck Performance Overlay
  • Исправлена ошибка, которая могла возникать во время экранов загрузки
  • Плотность эффектов теперь устанавливается по умолчанию на Очень низкий вместо Низкий
  • [Курорт Лейксайд] Исправлена ошибка, которая могла произойти в начале cutscene
  • [Питтсбург] Исправлена ошибка, которая могла возникать в некоторых контрольных точках
  • [The Outskirts] Исправлена проблема, при которой заблокированный FPS затруднял перемещение толкаемых объектов.
Мы в Naughty Dog и наши партнеры из Iron Galaxy внимательно следим за сообщениями игроков, чтобы поддерживать будущие улучшения и исправления. Мы активно оптимизируем, работаем над стабильностью игры и внедряем дополнительные исправления, которые будут включены в регулярно выходящие будущие обновления.
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Комментарии: 37
Ваш комментарий
InboxM

Вот и релизная версия,господа!

10
жифорсник

Как же надоело перекачивать

7
ValSpain

что тут перекачивать? обнова сама идет

0
RSV_GAMER_1987

игра давно проидена! давайте уже 2 часть!

5
BEELINEUA

+

0
MERARTO

Известно когда появится функция полного экрана ?

2
jax baron

никогда- сони не могёт в это.

0
Stas776

Тогда же, когда в Анче и ГоВ - никогда

2
FlexGum

Да даже мода нет до сих пор, так что врятли вообще будет

1
Комментарий удален
SoRaS3

Как и раньше, ждём тесты производительности. Они покажут разницу.

3
caliskan

Зачем? Память стоит копейки, сейчас 32 гига это минимум

-1
real19911

ну как вариант если есть ssd то на нем файл подкачки создай, потянет

-6
жифорсник

Даже для видеопамяти этого мало

-3
Slow Slade Snow Snake

Маловато будет, она реально сильно жрёт ресурсы
Но ты попробуй, комп то от этого не взорвётся
Если нет, то крашнется игра и скажет, что мало оперативы, а если не крашнется, то играй в своё удовольствие)

1
Madiark

Игра теперь будет выдавать стабильные 60 кадров на gtx 1070m ?

0
Kot9lra street

да, разрешение 800х600 включи и радуйся

10
FlexGum

1070m? Время обновлять ноутбук, он уже ничего некстгенового не потянет

0
hamshut

Ну хоть так, молодцы доги, что не забили болт, как многие студии.

0
riptor2012

По факту, есть изменения и насколько, кто устанавливал патч, отпишитесь?!!

0
Vlados198Rus

Прошел игру в 110 фпс с локом на 60, не багов не вылетов небыло игра классная

-3
User_200

Игру давно все прошли

-5
1barac9U7ada7

вот почему в описании патчей пишут, нвидеа по умолчанию, амд, епик.стим, стим дек и не пишут EMPRESS стор? ПОКА БЫ УЖЕ ПРИВЫКНУТЬ ....

-8
Relaxy

вообще то написано там про амд) у меня весь комп на райзене и амд и я видела там в настройках

0
1barac9U7ada7 Relaxy

в очко себе свои рязань засунь теперь

0
1barac9U7ada7

дизы поставили опущеные петухи

0
Newworld_DESTROYER

в эксклюзивы сони нужно играть исключительно на платформе, для которой они предназначены. играть в тлоу на пк это оскорбительно для такого шедевра

-44
RickeyIMBA

Эксклюзивы которые вышли на ПК? Получается ты херню написал?

10
John_McCIane

оскорбительно в каком плане?)

2
Голубая Логуна John_McCIane

Наверно у нет плана, хотя подождите есть план, но совсем другой.

0
Newworld_DESTROYER RickeyIMBA

нет, я знаю о чем я пишу. если какая то игра сони выходит на пк, то она не перестает быть эксклюзивом. настоящие геймеры играют в тлоу, бога войны, харайзен и кучу других проектов ТОЛЬКО на консолях сони, потому что только там можно получить тот самый экспириенс и качество высочайшего уровня

пекарям не стремно самим со стола доедать за консольщиками?

-22
RickeyIMBA Newworld_DESTROYER

Со стола доедать))) всратая графика на пс 5 в 2к 60 ФПС против 4к в 120 на ПК на ультрах без мыла? Хм любая игра которая вышла на двух и более платформах автоматом становится не эксклюзивом, чтобы ты не говорил рдр 2 тот же в 30 ФПС на пс 5 ууу кайф)

3