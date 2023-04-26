Для ПК-версии The Last of Us Part I вышло обновление 1.0.4 с улучшением графики и производительности

Студии Naughty Dog и Iron Galaxy, как и обещали, выпустили свежее обновление для ПК-версии экшена от 3-го лица The Last of Us Part I. Это обновление включает в себя оптимизацию частоты кадров, точность графики и текстур, исправления сбоев и многое другое. Разработчики выпустят дополнительные улучшения оптимизации ЦП, частоты кадров и точности текстур в следующих патчах.
Журнал изменений:
- Оптимизировано использование процессора и графического процессора на протяжении всей игры.
- Улучшена точность текстур и разрешение при низких и средних настройках игры.
- Улучшена графическая точность в предустановке графики «Низкий» в игре, в частности, водные поверхности больше не выглядят черными.
- Исправлен сбой, который мог возникнуть во время построения шейдеров.
- Исправлен сбой, который мог возникнуть при выходе в главное меню.
- Исправлен сбой, который мог произойти при смерти после боя.
- Исправлена ошибка, из-за которой при первой загрузке игроки могли дольше ждать загрузки игры.
- Добавлена возможность для игроков одновременно блокировать и разблокировать статистику производительности в меню HUD (Параметры > HUD).
- Добавлены описания в меню «Графика», чтобы лучше объяснить, когда одни настройки могут влиять на другие (Параметры > Экран).
- Добавлена настройка скорости потоковой передачи текстуры (Графика > Настройки текстур).
- Исправлена ошибка, из-за которой пропуск роликов во время критической загрузки мог привести к зависанию игры.
- Исправлена ошибка, из-за которой предупреждение о загрузке шейдеров не появлялось при перезапуске игры.
- Обновлена полоса видеопамяти для более точного отображения использования ОС и приложений.
- Исправлена ошибка, из-за которой средство чтения с экрана считывало значения для заблокированных настроек, что могло означать, что те же самые заблокированные настройки были активны.
- Исправлена ошибка, из-за которой прицеливание вниз при использовании клавиатуры и мыши (KBM) могло повышать чувствительность камеры.
- Улучшена обработка некоторых команд, которым назначена одна и та же комбинация клавиш KBM.
- Исправлен бразильский португальский, хорватский, голландский, финский, французский, греческий, венгерский, латиноамериканский испанский, испанский, тайский и традиционный китайский перевод для нескольких пунктов меню.
- [Сверхширокие дисплеи] Исправлено положение сетки дальномера для лука.
- Исправлен сбой, который мог возникнуть на процессорах AMD с привязкой, ограниченной ядрами X3D.
- Исправлена ошибка, из-за которой текстуры могли неправильно отображаться на графических процессорах AMD.
- Исправлена ошибка, из-за которой достижение «Это не может быть даром» не срабатывало, несмотря на получение всех остальных достижений.
- Исправлена проблема в Steam Deck, из-за которой сброс настроек дисплея на значения по умолчанию больше не включал AMD FSR 2 (Параметры > Дисплей).
Ну как толк есть?( Пользователям 40х сериях и все хорошо было до этого) - просьба не беспокоить.
Пользователь 3090 Ti
Та же постная, неоптимизированная х****я какой и была на релизе.
Уже 7я перезагрузка шейдеров по счету с момента релиза)))
Нету толка и не будет,эффект плацебо не заставит себя ждать. Такой всратый порт не спасут никакие патчи .Вот странно что на оптимизацию жалуются только нищие на ведрах. Чего уж говорить о мажорах ,со свежекупленными топовыми процами загруженными 80 - 90 % Ну дела.
вот это я понимаю коммент по делу.
Чет не заметил на свое "СВЕЖЕКУПЛЕННОМ" проце загруженности в 80-90%
Разработчики выпустят дополнительные улучшения оптимизации ЦП, частоты кадров и точности текстур в следующих патчах.-А нахера,вообще,было выпускать это обновление,если самого главного опять нет.Они ее собрались весь год патчить,твари косорукие.
У меня ничего не лагает, не вылетает, только парочка фризов иногда + 1 зависание за 20 часов игры.
Комп (3060 rtx + ryzen 5 5600) 16gb ram
Минимальный фпс 40 (в локе с дождем в ночь)
Средний 60-80 (на ультра настройках fhd)
Шейдеры при первом запуске загрузились за 30 минут без вылетов при и после при игре
Так стало после патча?
не тестил там обнова на 25 гб завтра скачаю)
Сегодня качни
1.0.4.0 vs 1.0.3.0 Заставка наеб.
Я ослеп или после патча фпс упал? оО
fps упал, стал хуже чем на прошлом патче хаха, они че там патчи выпускают с каждым разом только в худшую сторону чтоли?!
И что изменилось
Аниме растянули на филеры по одному действию
Вот это поворот
Ну че там???
Компиляция шейдеров должна быть полностью убрана,как в Horizon Zero Dawn.
ага у меня патом так бустанолось что я аж на ультах запускал
Так она же там при первом запуске происходит или убрали с последующими патчами?
Все эти качество текстур, колличество фпс - это все фигня. Сделайте так что- бы этих долбаных фризов не было и заиканий.
Кто-то уже проверил? А то ждал эту игру 10 лет на пк, пожалуй подожду еще, прошлый патч скипнул, даже не тестил, вот надежда на этот, отпишитесь что и как, поиграть уже НОРМАЛЬНО хочется.
а комп у тебя какой? а то может можно и не ждать патчей:D
За 10 лет можно было на пс3 накопить и пройти игру, ничего, раз 10 ждал и ещё столько же патчей
Зачем? Из за одной игры покупать приставку ? Те такая уж и крутая эта игра
с таким гафоном, любой должен тянуть без проблем
Спасибо, прошел месяц назад, вы во время)
Игру обновил, компиляция шейдеров длится уже 35 минут. Началась почему то с 26%
Разработчики выпустят дополнительные улучшения оптимизации ЦП, частоты кадров?????????????????????????????????????????????????????? так а этот пач зачем тогда
fps упал на 3-5 кадров, хорошо поработали над поднятием fps и загрузкой памяти))
Разок кое как прошёл и хватит, сюжет заценил больше игра не нужна.
Надеюсь портирование на пк нового Бога Войны отдадут тем же кто первую часть портировал, а не этим криворучкам.
комп ( 3060ти , рязань 5600х, 32гб рам) все норм пропали вылеты уменьшилось потребление видеопамяти
На сколько уменьшилось потребление видеопамяти? У меня на ультрах в FullHD 9,2-9,8 гигабайт занято.