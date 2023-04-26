Для ПК-версии The Last of Us Part I вышло обновление 1.0.4 с улучшением графики и производительности ©

Студии Naughty Dog и Iron Galaxy, как и обещали, выпустили свежее обновление для ПК-версии экшена от 3-го лица The Last of Us Part I. Это обновление включает в себя оптимизацию частоты кадров, точность графики и текстур, исправления сбоев и многое другое. Разработчики выпустят дополнительные улучшения оптимизации ЦП, частоты кадров и точности текстур в следующих патчах.

Журнал изменений: